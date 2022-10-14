По цене всего от 1999 юаней (~10 000 грн), аппарат оснащается чипом Snapdragon 888, продвинутой системой охлаждения и экраном 144 Гц.

Состоялся анонс долгожданной новинки Honor – бренд, ранее принадлежавший Huawei, представил среднебюджетный игровой смартфон в "гоночном" дизайне Honor X40 GT 5G.

Пожалуй, устройство является самым мощным на рынке за свою стоимость. По цене всего от 1999 юаней (~10 000 грн), аппарат оснащается чипом Snapdragon 888, продвинутой системой охлаждения и экраном 144 Гц.

Сам экран IPS характеризуется диагональю 6,81 дюйма и отображает картинку в разрешении Full HD+. За питание здесь отвечает аккумулятор емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. На выбор есть две модификации – 8 ОЗУ/128 Гб и 12 ОЗУ/256 ГБ.

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Что касается фотовозможностей, то на тыльной части есть три модуля: 50, 2 и 2 Мп. Селфи-камера – 16 Мп. Также в конфигурации есть адаптер NFC и боковой сканер отпечатков пальцев. В качестве ОС выступает Android 12 с интерфейсом Magic UI 6.1.

Из прочего стоит отметить технологию GPU Turbo X, которая повышает производительность графического процессора, снижает энергопотребление в играх и регулирует температуру.

Купить Honor X40 GT 5G на старте продаж можно в версиях 8+256 ГБ и 12+256 ГБ по цене 1999 юаней (~10 000 грн) и 2299 юаней (~11 800 грн) соответственно. Пока только в Китае, но вскоре смартфон должен появиться и на международном рынке.

Ранее популярный сервис тестирования производительности устройств AnTuTu составил список самых мощных Android-смартфонов, доступных на международном рынке.

Среди топовых смартфонов лидером оказался ROG Phone 6D Ultimate от ASUS – это первый смартфон на флагманском процессоре MediaTek Dimensity 9000. Следом за ним идут два представителя линейки Rog Phone 6 – 6 Pro и базовая модель Rog Phone 6 соответственно.

Если вы в поисках бюджетного смартфона, который не ударит по карману, мы делились пятеркой лучших бюджетных смартфонов последних лет в ценовой категории до 5000 грн.

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