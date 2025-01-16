Интересно будет увидеть, смогут ли AMD со своим FSR 4.0 догнать Nvidia в этой области.

Nvidia сняла эмбарго на некоторые материалы о видеокартах RTX 50 и опубликовала скриншоты, на которых продемонстрировала преимущества DLSS 4 с новой моделью Transformer.

Благодаря Transformer четкость картинки будет выше, мерцание станет не таким заметным, а размытие в сравнении с обычным "апскейлом" на основе модели CNN снизится. Однако есть и обратная сторона. С новой моделью производительность окажется ниже.

Разница в сравнительных скриншотах существенная, оценить ее может не только профессионал, но и простой пользователь. Интересно будет увидеть, смогут ли конкуренты догнать Nvidia в этой области. AMD уже работает над FSR 4.0, который лучше, чем FSR 3.1 буквально во всем, но сможет ли он конкурировать с DLSS 4 Transformer – есть большие сомнения, отмечают специалисты.

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Важно отметить, что новая модель для апскейла появится не только в DLSS 4, но и в предыдущих версиях апскейла, которая поддерживается всеми карточками GeForce RTX. Единственной эксклюзивной функцией для семейства RTX 50 станет Multi Frame Generation, которая повысит частоту кадров до 8 раз.

При этом эти улучшения не будут применены автоматически – разработчикам придется самостоятельно обновлять игры, внедряя в них новую версию DLSS. О переходе на новую версию DLSS объявили авторы Cyberpunk 2077, Diablo 4, STALKER 2, God of War Ragnarok. Полный список можно посмотреть здесь.

RTX 5090 c 32 ГБ видеопамяти GDDR7 поступит в продажу 30 января по РРЦ 1999 долларов. Следом за ней Nvidia выпустит RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070 – последние две модели выйдут уже в феврале.

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