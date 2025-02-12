Предзаказы откроются 25 февраля, а начало продаж стоит ожидать когда-нибудь в марте.

Nvidia официально объявила, что предзаказы игровых ноутбуков с мобильными видеокартами серии RTX 50 стартуют уже 25 февраля. Полноценный запуск ожидается в марте, о чём компания ранее упоминала на CES 2025.

На старте будут доступны модели с RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 и RTX 5070 Ti. Nvidia объявила рекомендованные цены на GPU для производителей: $2,899, $2,199, $1,599 и $1,299 соответственно. Однако конечная стоимость ноутбуков в магазинах будет выше.

Некоторые ретейлеры уже начали размещать информацию о новых моделях. В январе на сайте американского Best Buy появились ноутбуки от Asus и HP с видеокартами RTX 50-й серии. Самая доступная из представленных моделей - Asus ROG Strix G16 с RTX 5070 Ti и процессором AMD Ryzen 9 HX, которая оценена в $1,899.

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На другом конце ценового диапазона оказался Asus ROG Strix Scar 18 с RTX 5090 и Intel Core Ultra 9 275HX, его стоимость составила $4,199. Среди предложений HP можно выделить Omen Max 16 с RTX 5080 и тем же Intel Core Ultra 9 275HX за $2,699.

Помимо Asus и HP, выпуск новых моделей с видеокартами Nvidia подтвердили Acer, Dell, Gigabyte, Lenovo, Mechrevo, MSI и Razer. Ранее на сайте Asus появилось 16 моделей с RTX 5070, RTX 5080 и RTX 5090, но без окончательных ценников.

Лэптопные версии видеокарт базируются на архитектуре Blackwell, как и десктопные модели. Nvidia обещает улучшенную трассировку лучей, более эффективные технологии апскейлинга на базе ИИ.

Ранее мы рассказывали, что RTX 5090 начала плавиться у некоторых пользователей. Новинку настигла проблема RTX 4090 с расплавленными кабелями.

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