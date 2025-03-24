Изначально жалобы касались преимущественно RTX 50, но теперь неполадки затронули RTX 30 и RTX 40.

Пользователи в сети активно обсуждают новые проблемы с драйверами NVIDIA версии 572.XX, которые, как сообщается, теперь затрагивают видеокарты серии GeForce RTX 30 и RTX 40.

Изначально жалобы на проблемы вроде черных экранов, зависаний и вылетов в играх касались преимущественно видеокарт RTX 50-й серии, но последние сообщения указывают на распространение неполадок и на более старые NVIDIA. Есть заявления даже от владельцев RTX 20-й серии, сообщает портал Wccftech.

Чаще всего проблемыс ПК с видеокартами RTX 30 и RTX 40 происходят при активации функции DLSS Frame Generation, особенно в сочетании с G‑Sync. Наибольшее число жалоб связано с ААА-играми вроде Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 и God of War Ragnarok, где геймеры отмечают постоянные системные вылеты и перезагрузку ПК.

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Анализ жалоб показывает, что проблемы проявляются как в играх, так и при обычном использовании, что определенно не радует их владельцев. В сети пишут, что откат драйвера до более ранней версии, например 566.XX, помогает избавиться от сбоев, но при этом приводит к потере нового функционала и оптимизаций для недавно вышедших игр.

NVIDIA пока не дала официальных комментариев относительно проблем с драйверами на видеокартах до GeForce RTX 50хх (для них правки вносятся уже несколько версий), что также вызывает недовольство в сообществе.

Недавно выяснилось, что Nvidia отключила поддержку 32-битной PhysX для видеокарт GeForce RTX 5000, что отразилось на их производительности в старых играх. Некоторым приходится устанавливать еще одну видеокарту, чтобы играть в старые игры.

Напомним, ранее Nvidia заявила о прекращении поддержки видеокарт GTX 900 и GTX 1000. Особого внимания заслуживает GTX 1060, которая на протяжении многих лет удерживала звание самой популярной видеокарты у пользователей Steam.

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