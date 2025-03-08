Массовое производство планируется начаться не раньше 2026 года.

Американский стартап Bolts Graphics представил, как он сам говорит, "самый быстрый графический процессор из когда-либо существовавших" – ZEUS. По заявлениям компании, он обеспечивает производительность, которая в 10 раз обходит RTX 5090 в определенных приложениях.

"Зевс" может справиться со всем: от ИИ-вычислений до рендеринга фильмов и игр, пишет XDA Developers. У него расширяемый слот VRAM с поддержкой аж до 384 ГБайт, впечатляюще низкое энергопотребление не более 250 Вт и увеличенный объемом кэш-памяти на чипе, достигающим 128 МБ.

В отличие от решений, AMD, Intel и Nvidia, которые используют более гибкие архитектуры набора команд, ZEUS основывается на RISC-V ISA с открытым кодом. Основная его специализация – рендеринг с трассировкой пути и вычислительные рабочие нагрузки. Для текстурирования и вывода графики используются вычислительные шейдеры.

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Впрочем, точных бенчмарков разработчик не показал, как и живые фотографии видеокарты. Компания заявляет, что начнет поставлять ранний доступ к комплектам разработчика в конце этого года, а массовое производство планируется начать к концу 2026 года.

Среди лучших видеокарт на рынке не так много конкурентов, особенно если рассматривать флагманские решения Nvidia, как RTX 5090. AMD не так давно заявила, что отказывается от топовых видеокарт и будет ориентироваться на бюджетного геймера.

А меж тем у Nvidia могут быть проблемы: видеокарты AMD заняли все 10 мест в списке бестселлеров Amazon. Дебютанты семейства Radeon RX 9070 заняли 8 строчек в топ-10 самых продаваемых на крупнейшей торговой площадке.

Согласно опросу Steam, видеокарты Nvidia установлены у более 83% ПК-геймеров, тогда как доля AMD составляет всего 11.49%. Ускорителями Intel пользуется 5.21% геймеров.

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