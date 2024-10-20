Новый смартфон из Китая оказался почти в два раза мощнее iPhone 16 Pro Max

Устройству покорилась отметка AnTuTu в больше 3 млн баллов.

Новые флагманские Android-процессоры вышли действительно мощным. На днях Vivo X200 с MediaTek Dimensity 9400 установил новый рекорд в бенчмарке AnTuTu, набрав 3,007,853 баллов, Однако он продержался недолго.

Флагман Realme GT7 Pro, которым одним из первых получит решение Qualcomm, Snapdragon 8 Elite, – новый рекордсмен. Устройству покорилась отметка в 3 025 991 баллов, сообщает портал GSMArena. Для сравнения, iPhone 16 Pro Max с Apple A18 Pro не дотягивает даже до 1,7 млн.

Если сравнивать оба поколения Qualcomm, то результат весьма впечатляет – Snapdragon 8 Elite обходит разогнанную версию Snapdargon 8 Gen 3 в составе смартфона RedMagic 9S Pro+, ставшего лидером сентябрьского рейтинга AnTuTu, на 41%.

Известно, что Snapdragon 8 Elite выйдет в двух версиях. Базовая модель будет работать на частоте до 4,09 ГГц, а разогнанная – до 4,32 ГГц. В обоих случаях должна использоваться графика Adreno 830. Представят новый процессор 21 октября.

Что касается Realme GT7 Pro, то его анонсируют до конца октября. Вместе с Xiaomi 15 и OnePlus 13 он войдет в число первых устройств с новым чипсетом Qualcomm. Кроме того, смартфон получит эксклюзивный дисплей от Samsung и новую камеру с 1/1,95-дюймовым сенсором Sony IMX882.

Ранее в сети появилось промо-видео realme GT7 Pro с распаковкой под водой:

Как ранее сообщалось, Xiaomi "перекрыла кислород" покупателям китайских версий своих смартфонов. Купив аппарат производителя на площадках типа AliExpress, больше не выйдет перепрошить его ПО на глобальную версию.

Меж тем на рынке появился самый тонкий смартфон 2024 года. Толщина корпуса Hot 50 Pro Plus составляет всего 6,8 мм. Для сравнения, толщина топового iPhone 16 – 8,25 мм.

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