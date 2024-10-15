Новинка стала первым в мире смартфоном на базе нового процессора Dimensity 9400+, который будет конкурировать со Snapdragon 8 Gen 4 и Apple A18.

Компания Vivo представила для китайского рынка флагманский смартфон Vivo X200 Pro. И на данный момент это самое мощное Android-устройство в мире – в бенчмарке AnTuTu новинка набирает более 3 млн баллов, пишет GSMArena.

Vivo X200 Pro стал первым в мире смартфоном на базе нового процессора Dimensity 9400, который превосходит все сегодняшние SoC как по части производительности, так и энергоэффективности. Для сравнения, iPhone 16 Pro Max в аналогичных тестах AnTuTu набирает 1,95 млн.

Впрочем, высокая производительность – лишь одна из фишек смартфона. Вот чем еще он может похвастаться:

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экран-водопад LTPO AMOLED 6,78-дюйма, 1260 × 2800 пикселей, 120 Гц, Dolby Vision;

камеры Zeiss нового поколения: 50-Мп сенсор диагональю 1/1,56 дюйма с диафрагмой f/1,57 + 50 Мп (1/1.95 дюйма) телевик на f/2.57 + 50 Мп f/2.0 ультраширик и 32 Мп селфикамера;

аккумулятор 6000 мАч, быстрая зарядка 90 Вт;

оболочка OriginOS 5 на базе Android 15.

Вдобавок смартфон имеет защиту от воды IP68/IP69, оснащен стереодинамикам, чипом NFC, ИК-излучателем и мощным вибромотором. В самой дорогой версии 16 ГБ+1ТБ есть поддержка спутниковой связи.

Продажи Vivo X200 Pro в Китае уже стартовали. Он представлен в четырех конфигурациях по цене от 4299 до 6799 юаней (от 600 до 950 долларов). До Украины аппарат вряд ли доберется, но со временем его наверняка можно будет найти на торговых площадках по типу AliExpress.

До конца октября Qualcomm должна анонсировать преемника Snapdragon 8 Gen 3. Уже подтверждено, что Xiaomi 15 первыми на рынке получит Snapdragon 8 Gen 4. Китайский производитель сохраняет эксклюзивные права на первый запуск устройств со свежим Snapdragon на борту.

Ранее журналисты выбрали 5 самых сбалансированных смартфонов Xiaomi в 2024 году. В список попали свежие и не очень устройства китайского вендора.

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