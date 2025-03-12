При этом стоят они как и обычные экраны: от 5 тысяч гривен.

Asus представила новую серию мониторов VU Air Ionizer, оснащённую уникальной технологией очистки воздуха. Каждый из этих мониторов имеет встроенный ионизатор, который, по заявлению компании, способен удалять до 90% загрязняющих частиц из воздуха в рабочем пространстве объёмом 1 м³.

Линейка включает три модели с разными размерами экранов. 24-дюймовый VU249HFI-W и 27-дюймовый VU279HFI-W имеют одинаковое разрешение 1920x1080 при частоте обновления 100 Гц, оснащены IPS-панелями с контрастностью 1300:1 и яркостью 250 нит. В то время как 34-дюймовый VU34WCIP-W использует VA-матрицу с разрешением 3440x1440 пикселей и соотношением сторон 21:9.

Кроме того, все три модели поддерживают технологию VRR с частотой обновления от 48 Гц и время отклика 1 мс, что может быть интересно для геймеров.

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В плане цен линейка доступна для широкого круга пользователей. Asus VU249HFI-W можно приобрести от 130 долларов (5 тысяч гривен), Asus VU279HFI-W - от 160 долларов (6 тысяч гривен), а Asus VU34WCIP-W стартует с ценника 360 долларов (15 тысяч гривен). Все мониторы поставляются с бонусом - бесплатным месяцем подписки на Adobe Creative Cloud.

Ранее мы рассказывали, что компания Viewsonic выпустила самый дешёвый монитор с частотой обновления 144 Гц. IPS-панель на 24 дюйма с Full HD-разрешением обойдётся всего в 55 долларов.

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