Кибервойна против России продолжается.

Международная группа хакеров Anonymous прекратила работу вебсайта Российской Федеральной службы безопасности.

Об этом сообщают на странице организации в Twitter.

"Пока, ФСБ", - говорится в твите.

При переходе по адресу сайта появляется сообщение об ошибке. Вероятно, хакеры совершили Ddos-атаку на сайт.

Ранее хакеры "положили" официальные сайты главных ведомств России. Не открывались сайты российского Кремля, МВД, ФСБ, Минюста и Минобороны РФ.

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