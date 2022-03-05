Хакеры "положили" сайт ФСБ / иллюстрация depositphotos.com
Международная группа хакеров Anonymous прекратила работу вебсайта Российской Федеральной службы безопасности.
Об этом сообщают на странице организации в Twitter.
"Пока, ФСБ", - говорится в твите.
При переходе по адресу сайта появляется сообщение об ошибке. Вероятно, хакеры совершили Ddos-атаку на сайт.
Сайт ФСБ недоступен / скриншот
Ранее хакеры "положили" официальные сайты главных ведомств России. Не открывались сайты российского Кремля, МВД, ФСБ, Минюста и Минобороны РФ.
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