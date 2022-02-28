Не открываются сайты российских Кремля, МВД, ФСБ, Минюста и Минобороны.

Сайт российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) не открывается по всему миру.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Телеграмм.

При этом он запостил скриншот, на котором показывается, что сайт ФСБ нельзя открыть в крупных городах по всему миру.

Кроме того российские СМИ сообщают, что не открываются сайты Кремля, МВД, Минюста и Минобороны РФ.

Вероятно, это делло рук хакеров.

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