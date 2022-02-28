Михаил Федоров выложил подтверждение в Телеграмм
Сайт российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) не открывается по всему миру.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Телеграмм.
При этом он запостил скриншот, на котором показывается, что сайт ФСБ нельзя открыть в крупных городах по всему миру.
Кроме того российские СМИ сообщают, что не открываются сайты Кремля, МВД, Минюста и Минобороны РФ.
Вероятно, это делло рук хакеров.
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