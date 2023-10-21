Теперь приложение автоматически создает резервные копии снимков в формате без потери качества для iOS и Android.

Google объявила о запуске новой функции в "Google Фото". Теперь приложение хранит резервные копии снимков в формате RAW для iOS и Android.

RAW – это формат фотографий без какой-либо обработки или сжатия. Им часто пользуются любители мобильного фото, пишет портал 9to5Google. При помощи графического редактора можно самостоятельно выбрать уровень детализации, подправить яркость, цвет, и другие параметры, в необработанном виде.

Поскольку в последние годы все больше современных смартфонов научились делать снимки без потери качества, теперь они автоматически загружаются в "облако" Google. Необработанные файлы помечены соответствующей иконкой RAW, а при открытии можно переключиться на JPEG.

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Новая функция, безусловно, полезна, но при этом стоит учитывать, что фотографии в RAW занимают намного больше места, чем в JPEG, а хранилище "Google Фото" у большинства пользователей уже давно неограниченное – после преодоления лимита в 15 ГБ придется оформить подписку на Google One.

Ранее УНИАН сообщал, что Google вскоре начнет удалять старые аккаунты пользователей, которые были неактивны в течение двух лет. Под нож попадут и все накопленные такими аккаунтами данные на "Диске", YouTube и в "Google Фото".

А накануне компания призвала всех пользователей отказаться от паролей и предложила альтернативу в виде "ключей доступа". Они заменят не только традиционные пароли, но и другие системы авторизации, как двухэтапная проверка или проверку логина через SMS.

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