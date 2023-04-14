Xiaomi 13 Ultra получит модульный аксессуар с кнопкой, который будет крепиться к смартфону.

Xiaomi уже подтвердила, что презентация 13 Ultra состоится 18 апреля, а пока компания решила подогреть интерес к новому флагману с помощью тизер-фото некого аксессуара, превращающий смартфон в фотоаппарат.

Если верить изображению, то гаджет будет представлять собой модульный аксессуар с кнопкой, который будет крепиться к смартфону. В результате Xiaomi 13 Ultra будет ощущаться в руках как небольшой фотоаппарат, что сделает хват более удобным в горизонтальном положении.

Как отмечает издание Android Police, предшественник смартфона Xiaomi 12S Ultra ощущался "очень тяжело", особенно при необходимости затяжной фото- или видеосъемки в ландшафтном режиме – его приходилось держать двумя руками сразу, а сам процесс был некомфортным.

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Таким образом аксессуар для Xiaomi 13 Ultra позволит рукам не уставать, а кнопка затвора поможет делать снимки без задержек, как если бы пользователи использовали обычную "мыльницу".

Впрочем, есть вероятность, что на тизере мы видим изображение, созданное в графическом редакторе, которое указывает на впечатляющие фотовозможности нового камерофона, при этом реальный аппарат получит более привычную форму.

Xiaomi 13 Ultra станет новым королем мобильной фотографии

Всего Xiaomi 13 Ultra получит четыре сенсора по 50 Мп каждый. Главный из них – дюймовый Sony IMX989. Инсайдеры уверяют, что перед нами новый претендент на корону DxOMark.

В числе других ожидаемых спецификаций смартфона упоминаются 6.7-дюймовый AMOLED-дисплей с 2K-разрешением и частотой обновления 120 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 2, а также батарея на 4900 мАч с быстрой беспроводной зарядкой (50 Вт) и быстрой проводной (90 Вт).

Если верить утекшим в сеть данным, стоимость 13 Ultra будет начинаться с 6299 юаней (~33 000 грн). Это на 299 юаней дороже, чем у прошлогоднего Xiaomi 12S Ultra. Ранее компания уже подтвердила, что новинка выйдет и на глобальном рынке – а это значит, что цены за пределами Китая будут еще выше.

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