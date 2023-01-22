Такое смещение политических приоритетов топ-менеджер объяснил активной цифровизацией всех аспектов человеческой деятельности.

В течение следующих нескольких десятилетий компьютерные чипы станут важнее нефти, газа и другого энергетического сырья.

С таким прогнозом выступил глава Intel Пат Гелсингер, выступая на экономическом форуме в Давосе, сообщает CNN.

По его словам, каждый аспект человеческого существования становится цифровым – а цифровые технологии работают на полупроводниках. Поэтому в дальнейшем геополитика будет определяться не нефтяными резервами – более ключевую роль будет играть расположение фабрик по производству чипов.

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Глава Intel подчеркнул, что проблемы с поставками чипов во время пандемии, а также война в Украине стали наглядными показателями, почему производство микрочипов должно быть гораздо более выносливым и максимально защищенным от всех внешних факторов.

Но самая серьезная проблема, по словам Гилсенгера, заключается в дисбалансе производства микрочипов. Сегодня Азия, Тайвань в частности, доминирует на рынке производства полупроводников. Хотя США и Европа активно и в спешном порядке принимают меры и уже строят новые фабрики, процесс укрепления производства на Западе может занять от 10 до 15 лет.

Дефицит микросхем: как он возник и чем грозит

Большинство из нас никогда их не видело, но без компьютерных чипов не смогут работать бесчисленные устройства, которые нас окружают: от настольных компьютеров и iPhone до автомобилей.

Первые признаки будущих проблем появились в 2020 году, однако предпосылки возникли не только из-за вспышки коронавируса; они накапливались годами. К числу проблем, с которыми столкнулась полупроводникая индустрия перед пандемией, аналитики относят технологии 5G, увеличившие спрос на чипы, и решение США прекратить продажу полупроводников и других технологий китайской Huawei, которая быстро оккупировала мощности других производителей своими заказами.

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