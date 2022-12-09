Устройство получило "двойное" название Huawei Watch Buds.

Ассортимент Huawei пополнило очень необычное устройство – умные часы Watch Buds. Как следует из названия, они совмещают часы и беспроводные TWS-наушники.

Наушники прячутся под откидным дисплеем – крышка имеет магнитную конструкцию. Каждый модуль весит 4 грамма. Huawei уверяет, что несмотря на небольшие габариты, звучат они достойно на уровне обычных беспроводных моделей.

Заявленная автономность Huawei Watch Buds на одном заряде составляет до трех дней. Слушать музыку можно в течение 4 часов. Наушники не делятся на "правый" и "левый" и автоматически определяют положение в ухе пользователя.

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Что касается самих часов, они получили корпус из нержавеющей стали и круглый сенсорный AMOLED-дисплей диагональю 1,43. Есть датчики ЧСС и SpO2, а также стандартные для своего класса функции мониторинга здоровья. Часы способны отслеживать более 80 спортивных режимов. В качестве "операционки" выступает HarmonyOS.

Цена и дата выхода

Гибридные смарт-часы HUAWEI Watch Buds оценили в 2980 юаней, или примерно 15 000 грн. Будут ли они продаваться за пределами Китая, пока неясно. В любом случае вскоре их наверняка можно будет найти торговых площадках по типу AliExpress.

Какие смарт-часы выбрать в 2022 году

Ранее УНИАН делился топом лучших бюджетных умных часов 2022 года, стоимость которых не превышает $200 или 7.5 тыс. грн. Все модели в рейтинге работают со смартфонами как на iOS, так и на Android.

Лидером топа стали Mobvoi TicWatch E2. Несмотря на статус бюджетника, часы обладают рядом функций, которые вы обычно ожидаете найти в более дорогих моделях. Второе и третье место делят Fitbit Versa Lite и Amazfit Bip.

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