А бонусом она работает еще и как USB-хаб.

На краудфандинговой площадке Kickstarter, где умельцы собирают деньги на свои проекты, появился новый интересный проект – механическая клавиатура Kwumsy K3 со встроенным 13-дюймовым экраном. При этом она работает еще как USB-хаб и внешний накопитель.

Сама клавиатура использует раскладку на 82 клавиши с RGB-подсветкой и поворотной шайбой, которую можно запрограммировать под разные задачи.

Однако главная фишка этого устройства – встроенный дисплей, который распознает до 10 касаний и приподнимается на угол до 90 градусов. Он поддерживает вывод изображения в Full HD, частоту обновления можно настроить в диапазоне от 24 до 60 Гц. Система считает этот экран полноценным вторым монитором, так что на него можно перетаскивать любые окна и приложения.

Что касается возможностей хаба, то на корпусе клавиатуры сзади есть два USB-C (один с Power Delivery), два USB 3.0 и слот для SD-карт. Еще внутри нашлось место для накопителя M2 SSD, а вот аккумулятора не – для работы требуется постоянное подключение к сети (по USB-C).

По предзаказу на Kickstarter за Kwumsy K3 просят $229 (около 8500 грн). На выбор есть гравировка на одном из девяти языков – в том числе и на кириллице.

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