Клавиатура работает как по Bluetooth, так и через USB-донгл или провод.

На краудфандинговой площадке Kickstarter, где собирают деньги на много интересных проектов, появилась механическая клавиатура-конструктор из кубиков LEGO. Она уже стала хитом, хотя до окончания кампании еще почти месяц.

Главная фишка девайса – совместимость с кубиками LEGO. Другими словами, внешний вид клавиатуры можно настроить как душе угодно. Можно соорудить и что-нибудь полезное: например, подставку для смартфона.

Клавиатуру можно подключать как по Bluetooth, так и через USB-донгл или провод. Из других особенностей – RGB-подсветка и умение запоминать до восьми устройств для быстрого переключения между ними. В комплекте два набора кейкапов: с нанесенной раскладкой и без неё.

Изначально авторы проекта планировали собрать $50 000, но на текущий момент собрано более $690 000. Правда, цена устроит не всех – 189 долларов или 7000 в грн. Доставка девайса покупателям начнется в январе 2023 года.

А в видео ниже можно посмотреть подробную распаковку и послушать звучание клавиш.

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