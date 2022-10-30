В рамках кампании на Kickstarter предзаказать девайс можно всего за $49.

На краудфандинговой площадке Kickstarter появился необычный проект гонконгского дизайнера Горация Лама – мышка-оригами Air.0 весом в 40 грамм и с корпусом из искусственной кожи.

В разложенном состоянии ее толщина составляет всего 4.5 мм, что позволяет взять с собой устройство, даже если места в сумке совсем мало.

Чтобы воспользоваться мышкой, ее необходимо сложить и соединить две части магнитной застежкой – она автоматически включится. У мышки две стандартные кнопки и сенсорная панель, расположенная посередине.

Несмотря на очень компактные размеры, внутри нашлось место аккумулятору емкостью 500 мАч – по заверениям производителя, этого хватит на три месяца работы от одного заряда. Air.0 можно подключить к ПК только по Bluetooth, USB-донгла нет.

В рамках кампании на Kickstarter предзаказать мышку можно всего за 49 долларов. Этап краудфандинга продлится еще 26 дней, после чего цена повысится до $69. Доставка девайса покупателям начнется до конца ноября.

Что еще интересного есть на Kickstarter

Ранее в этом месяце стартовал сбор средств на самый маленький в мире пауэрбанк на 40 000 мАч. Он может 10 раз зарядить iPhone 13 и не боится погружений в воду на глубину до одного метра – его корпус защищен по стандарту IP67.

Также УНИАН рассказывал о "неубиваемом" смартфоне со спрятанными внутри корпуса наушниками. Устройство прошло сертификацию IP68/69K и MIL-STD-810G, обеспечивая три типа защиты: водонепроницаемость, пыленепроницаемость и ударопрочность.

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