Это первый смартфон китайского производителя с аккумулятором емкостью 7550 мАч.

Xiaomi объявила, что смартфон Redmi Turbo 4 Pro будет представлен 24 апреля. Кроме того, компания выпустила несколько постеров, которые демонстрируют внешний вид грядущей новинки.

В компании говорят, что Xiaomi Turbo 4 Pro "удобно лежит в руке". Также отмечается металлическая рама, которая не боится изгибов. Задняя крышка выполнена из матового стекла.

Внешне новинка похожа на базовый Redmi Turbo 4. Овальный блок камер с двумя камерами в стиле iPhone 16 составили, однако вспышка стала более вытянутой. "Это, пожалуй, самый красивый смартфон Redmi на сегодня", – говорят в Xiaomi.

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Характеристики и цены Redmi Turbo 4 Pro уже известны. Он станет первым смартфоном с процессором Snapdragon 8s Gen 4. Это мобильная платформа, которая по спецификациям очень похожа на экс-флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3. То есть нас ждет очень производительный аппарат.

Еще девайс выйдет с большущей батареей на 7550 мАч, также будет поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Другие ожидаемые характеристики: двойная камера на 50 МП + 8 МП, 6,83-дюймовый AMOLED с разрешением 1,5K и прочный корпус, сертифицированный по стандарту IP66 + IP68 + IP69. Стоимость новинки будет стартовать от ~290 долларов.

Ранее в этом месяце Xiaomi уже успела выпустить ультрабюджетный телефон с самым большим в сегменте экраном. У новинки 6,88-дюймовый дисплей, батарея 5200 мАч, а получать обновления она будет четыре года.

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