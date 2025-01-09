Сегодня самый популярный андроид-смартфон состоит из экрана 6,5- 6,7 дюйма, процессора Qualcomm и минимум 12 ГБ ОЗУ.

Известный китайский бенчмарк AnTuTu опубликовал интересную статистику по итогам 2024 года. Она раскрывает актуальные тенденции на рынке мобильных устройств и предпочтения Android-юзеров.

Если говорить о диагонали дисплея, то самыми востребованными прямо сейчас являются смартфоны с экранами от 6,5 до 6,7 дюйма. Их доля составляет более 41%, причем авторы отмечают, что "компакты" вновь в моде. Все реже люди выбирают смартфоны с экранами размером более 6,7 дюйма.

В то же время большинство пользователей выбирают экраны с разрешением 1,5 и кадровой частотой 120 Гц. 144 Гц, которые еще не так давно считались нишевыми, заменили 60 Гц как второе самое распространение разрешение.

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Высокое доминирование на рынке показали смартфоны с процессорами от Qualcomm, которые увеличили свою долю до 69%. Второе место досталось MediaTek с долей 28%.

Также было установлено, что наступила эра больших объемов оперативной памяти. Чаще всего в 2024 году выпускались смартфоны с 12 ГБ ОЗУ (41,8%) и 16 ГБ ОЗУ (38,7%). 8 ГБ встречались реже, а 6 Гб – еще реже. Ведь даже если вы не играете в игры, таких характеристик зачастую недостаточно. Что касается ПЗУ, то 256 ГБ – самый оптимальный вариант.

Таким образом, самый популярный андроид-смартфон по состоянию на начало 2025 года состоит из экрана 6,5-6,7 дюйма с разрешением 1,5К и частотой обновления 120 Гц, процессора Qualcomm, минимум 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителя.

Ранее специалисты AnTuTu делились топом лучших Android-смартфонов 2024 года по цене-качеству. В бюджетной категории лидером оказался Redmi 14R, а подборку флагманов возглавляет фотофлагман Oppo.

Свежий опрос показал, какие Android-смартфоны больше всего устраивают пользователей и могут называться народными. В десятке лидеров, помимо прочих, можно увидеть складные модели и прошлогодние флагманы.

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