Realme представила новый смартфон – его уже называют лучшим 'середняком' на рынке

При цене $250 новинка предлагает массивную батарею 7000 мАч, самый мощный процессор в сегменте и водозащиту IP69.

Компания Realme представила в Китае свой новый смартфон Neo 7 SE. Аппарат получился примечательным – мощный середнячек с огромной батареей и парой флагманских фич, пишет Gizmochina.

Основную ставку в Realme Neo 7 SE сделали на производительности: Новинка построена на базе мощной однокристальной системы MediaTek Dimensity 8400-MAX, которая в бенчмарке AnTuTu набирает 1,9 млн баллов – и это делает устройство главным претендентом на звание самого мощного субфлагмана в мире.

Еще одна фишка смартфона – аккумуляторная батарея "Титан" на 7000 мАч с зарядкой по проводу 80 Вт. Несмотря на такую внушительную емкостью, смартфон сохраняет тонкий корпус толщиной всего 8,56 мм.

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Среди других характеристик Realme Neo 7 SE

Экран: 6,78 дюйма, LTPO AMOLED, 2780×1264, 120 Гц, пиковой яркость до 6000 нит.

Процессор: MediaTek Dimensity 8400-MAX с GPU Mali-G720 и мощной системой охлаждения.

Память: 8/12/16 ГБ LPDDR5X ОЗУ с 256 ГБ / 512 ГБ UFS 4.0 накопителем.

Камера: основная 50-Мп с датчиком Sony IMX882, диафрагмой f/1.8 и OIS, еще есть ширик на 8 Мп с полем зрения 112° и передняя камера на 16 Мп.

ОС: Realme UI 6.0 на базе Android 15.

Также телефон получил защиту корпуса от воды и пыли IP69+IP68+IP66, что делает его устойчивым к струям воды под высоким давлением и погружению на глубину до 2‑м в течение 30 минут, мощный вибромотор, Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.4, ИК-пульт и NFC.

Стоимость базовой версии Realme Neo 7 SE на 8/256 ГБайт составляет 1799 юаней (~250 долларов). Топовая версия с 16/512 ГБ обойдется в ~350 долларов. Пока новинка доступна только на китайском рынке.

Ранее на рынке был представлен "неубиваемый" смартфон, который работает полгода без подзарядки. Но за это приходится расплачиваться габаритами: весит он почти килограмм, а в толщину с четыре Айфона.

Свежее исследование показало, что люди по всему миру стали чаще покупать дорогие смартфоны. Модели дороже 600 долларов способны охватить больше клиентов за счет лучших процессоров, камер, дисплеев и функций ИИ. И, как правило, это Айфоны.

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