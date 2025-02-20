У него батарея на 33 000 мАч, камера ночного видения и встроенный проектор, а в толщину он с четыре Айфона.

Компания Oukitel представила защищенный смартфон-кирпич WP100 Titan с рекордным аккумулятором на 33 000 мАч – обещают около шести месяцев в режиме ожидания или неделю активного использования.

Смартфон получил крепкий корпус, защищенный по армейскому стандарту MIL-MIL-STD-810H и не боится падения с большой высоты и попадания в воду. Но за это приходится расплачиваться габаритами: весит он 870 г, а в толщину с четыре Айфона – 35,6 мм.

На задней панели устройства находится тройная камера разрешением 200, 20 и 2 мегапикселей. Из особенных "фишек" указана камеру ночного видения и встроенный проектор с мощностью 100 люмен – на расстоянии 3м диагональ проекции равняется 120 дюймам.

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В остальном по техническим характеристикам это обычный середняк: 6.8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой до 120 Гц, чип MediaTek Dimensity 7300 и 16+512 ГБ памяти. Смартфон поддерживает 5G, оснащен динамиком на 130 дБ и получил обновление до Android 15.

В рамках кампании на платформе Kickstarter купить Oukitel WP100 Titan можно за 599 долларов, доставка стартует в апреле. В комплект входит 66 Вт зарядное устройство и ремешок для переноски.

Если вы в поисках мощной начинки, AnTuTu делился рейтингом самых производительных смартфонов в 2025 году. Список лидеров разбили на две категории: среди флагманов и среднебюджетных девайсов.

Меж тем вскоре на рынке стоит ожидать появления обычных смартфонов с батареями 7000/7500 мАч, которые используются в недорогих планшетах. Причем это будут не дорогостоящие флагманы, а устройства в среднем сегменте.

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