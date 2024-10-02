Корейский производитель придерживался одной и той же линейки из трех моделей с 2020 года.

Плохие новости для фанатов компактных флагманов. Samsung намерена отказаться от стандартной версии Galaxy S26, которая должна выйти в 2026 году. Таким образом, в линейке Galaxy S останутся только крупные модели.

Об этом рассказал главный по Samsung инсайдер Ice Universe. К такому подходу компания уже прибегнула в новых Galaxy Tab S10, отказавшись от базовой версии планшета.

Основной причиной этого решения называется высокая конкуренция со стороны крупных китайских брендов, которые в последние пару лет притесняют гигантов вроде Samsung и Apple. "После выхода Galaxy S25 вы поймете, что нет смысла продолжать выпускать базовые модели", – сообщил источник.

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Издание Android Headlines предположило, что роль базового Galaxy S26 перейдет Galaxy S26 FE. Эта линейка "фанатских флагманов" выпускается с 2020 года, и обычно может похвастаться оптимальными характеристиками при более низкой, чем у флагманов, стоимостью.

В 2024 году все меньше брендов выпускают компактные смартфоны, поэтому базовая версия Galaxy S24 с 6,1-дюймовым дисплеем считается компактом. При этом в плане производительности она ничем не уступает Plus и Ultra, которые оснащены 6.7 и 6.8-дюймовыми экранами соответственно.

Презентация серии Samsung Galaxy S25 состоится в начале будущего года. По слухам, вся линейка будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 4, а топовая модель Ultra получит обновленный дизайн в стиле iPhone и 50 Мп сверхширокоугольный объектив.

Напомним, в конце сентября Samsung презентовала Galaxy S24 FE. "Народный" флагман будет поддерживать все ИИ-фишки Galaxy AI, а обновления на него будут приходить до 2031 года, когда выйдет Android 21.

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