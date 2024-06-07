10 июля компания Samsung проведет традиционную летнюю презентацию продуктов Galaxy Unpacked 2024. Ресурс Wccftech со ссылкой на надежного источника собрал всю известную информацию о грядущих новинках.
Если информация подтвердится, то одними складными смартфонами производитель не ограничится. Samsung готовит к выпуску целый ряд новинок, включая смарт-часы, причем будут как бюджетные SE, так и премиальные Ultra. Ожидается, что они станут конкурентом Apple Watch Ultra.
Также состоится премьера двух новых моделей беспроводных наушников Buds. Еще одна новинка – долгожданное смарт-кольцо Galaxy Ring. Предсказывают, что это будет хит и "убийца" умных часов.
Samsung Galaxy Unpacked 2024: что покажут на презентации
- Galaxy Z Fold 6;
- Galaxy Z Flip 6;
- Galaxy Watch7 Ultra;
- Galaxy Watch7;
- Galaxy Watch FE;
- Galaxy Buds3 Pro;
- Galaxy Buds3;
- Galaxy Ring.
Какими будут новые складные смартфоны от Samsung, мы уже примерно знаем. В сети публиковались характеристики и рендеры Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.
На осень 2024 года, если верить слухам, у Samsung запланирована премьера бюджетных складных смартфонов. В их числе будут две модели Galaxy Z Fold FE и Galaxy Z Flip FE. Последний будет стоить не дороже $800.
Также до конца года должен быть представлен Galaxy S24 FE – один из самых ожидаемых смартфонов от Samsung. Это более доступная версия флагманской серии Galaxy S24, созданная на основе отзывов фанатов.
А уже на следующей неделе Apple представит iOS 18, в которой основное внимание будет уделено функциями на базе ИИ. Правда, работать они будут не на всех iPhone.