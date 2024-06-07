Все слухи и "утечки" указывают на то, что одними складными смартфонами компания не ограничится.

10 июля компания Samsung проведет традиционную летнюю презентацию продуктов Galaxy Unpacked 2024. Ресурс Wccftech со ссылкой на надежного источника собрал всю известную информацию о грядущих новинках.

Если информация подтвердится, то одними складными смартфонами производитель не ограничится. Samsung готовит к выпуску целый ряд новинок, включая смарт-часы, причем будут как бюджетные SE, так и премиальные Ultra. Ожидается, что они станут конкурентом Apple Watch Ultra.

Также состоится премьера двух новых моделей беспроводных наушников Buds. Еще одна новинка – долгожданное смарт-кольцо Galaxy Ring. Предсказывают, что это будет хит и "убийца" умных часов.

Видео дня

Samsung Galaxy Unpacked 2024: что покажут на презентации

Galaxy Z Fold 6;

Galaxy Z Flip 6;

Galaxy Watch7 Ultra;

Galaxy Watch7;

Galaxy Watch FE;

Galaxy Buds3 Pro;

Galaxy Buds3;

Galaxy Ring.

Какими будут новые складные смартфоны от Samsung, мы уже примерно знаем. В сети публиковались характеристики и рендеры Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.

На осень 2024 года, если верить слухам, у Samsung запланирована премьера бюджетных складных смартфонов. В их числе будут две модели Galaxy Z Fold FE и Galaxy Z Flip FE. Последний будет стоить не дороже $800.

Также до конца года должен быть представлен Galaxy S24 FE – один из самых ожидаемых смартфонов от Samsung. Это более доступная версия флагманской серии Galaxy S24, созданная на основе отзывов фанатов.

А уже на следующей неделе Apple представит iOS 18, в которой основное внимание будет уделено функциями на базе ИИ. Правда, работать они будут не на всех iPhone.

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