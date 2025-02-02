Известно, что устройство будет походить на Samsung Galaxy Z Flip, то есть иметь форм-фактор раскладушки.

Слухи вокруг дебютного складного смартфона от Apple ходят уже не первый год, но без какой-либо конкретики. Однако последние утечки дают понять, чего стоит ожидать от iPhone-раскладушки и какой она будет.

Особое внимание уделяется соответствию отраслевым стандартам по толщине и размерам, при этом акцент делается на отсутствие заломов и вспучиваний в месте складывания, сообщает MacRumors. Это одна из причин, почему компания до сих пор не выпустила складной Айфон.

На данный момент Apple находится на заключительной стадии выбора поставщика экранов для устройств формата Flip. Смартфон будет иметь много общего с такими аппаратами, как Galaxy Z Flip и Razr Ultra. Такой дизайн, пишет источник, является более практичным и удобным для пользователей, чем форм-фактор "книжки", используемый в Galaxy Fold.

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Инсайдер Мин-Чи Куо недавно сообщал, что iPhone-раскладушка поступит в массовое производство позднее в 2025 году. Различные аналитики прогнозируют его выход в период с конца 2025 года по 2027‑й.

Аналитики переживают, что Apple будет сложно занять рынок, поскольку этот сегмент уже насыщен предложениями других компаний. Так, Samsung этим летом готовится представить уже седьмое поколение складных Galaxy Z, а Huawei пошла дальше и недавно выпустила первый в мире складывающийся втрое телефон.

Apple также рассматривает возможность создания складного планшета. Источник описывает девайс, как что-то похожее на "гигантский iPad, который раскладывается до размера двух iPad Pro, стоящих рядом". Релиз устройства ожидается не раньше 2028 года.

В настоящий момент Apple полностью устраивает формат смартфонов, которые они выпускают. Этой весной выйдет новый iPhone SE, который, по прогнозам аналитиков, "порвет рынок", а осенью дебютирует iPhone 17 с новой "ультратонкой" моделью.

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