Теперь известно все: инсайдер слил характеристики долгожданного смартфона Samsung

Официально "фанатский флагман" Galaxy S24 FE представят в ближайшие дни.

Известный инсайдер Evleaks опубликовал официальное рекламное видео, в котором показывается еще не представленный Samsung Galaxy S24 FE. Ролик раскрывает дизайн, характеристики и комплект поставки "фанатского флагмана".

Ожидаемо, смартфон будет выглядеть так же, как модели серии Galaxy S24. Разница разве что в более богатой палитре и более толстых рамка. Впрочем, есть и еще одно визуальное отличие – габариты. S24 FE – большой телефон. Диагональ экрана вырастет с 6,4 до 6.7 дюйма.

Также у смартфона будет полная защита от воды и пыли по стандарту IP68, а яркость экрана повысится с 1450 до 1900 нит. Покрыт дисплей будет закаленным стеклом Gorilla Glass Victus+.

Видео дня

Аппаратной основой новинки станет фирменный чип Exynos 2400e, который является разогнанной версией Exynos 2400, установленного в Galaxy S24+ и S24. Максимальная частота нового чипа составит 3,1 ГГц.

Смартфон сможет похвастаться 8 ГБ оперативной памяти и 128 либо 256 ГБ накопителя. Емкость аккумулятора составит 4700 мАч против 4500 мАч у Galaxy S23 FE.

Кроме того, сюда добавят самую мощную камеру из всех смартфонов в серии FE. Она представляет собой датчики с разрешением 50, 12 и 8 мегапикселей. Последний может делать снимки с 3-кратным оптическим зумом. Разрешение фронталки составит 10 Мп.

Также подтверждено, что Galaxy S24 FE в минимальной конфигурации на 128 ГБайт станет на 50 долларов/евро дороже, чем Galaxy S23 FE. Аналогичное подорожание запланировано и для модели с 256 ГБ памяти.

Samsung Galaxy S24 FE (8/128 Гбайт) — 649 долларов / 749 евро

Samsung Galaxy S24 FE (8/256 Гбайт) — 709 долларов / 809 евро.

Официальный анонс смартфона ожидается в ближайшие дни. Ожидается, что вместе с ним Samsung анонсирует серию планшетов Galaxy Tab S10. В нее войдут две модели – Tab S10 Plus и Tab S10 Ultra.

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