Он позволяет заряжать "умные" часы и смартфон одновременно.

OnePlus выпустила новый зарядный кабель двойного назначения, который ставит Apple и Google в неловкое положение, обратили внимание в TechAdviser. Это гибридный аксессуар – он может одновременно заряжать и смартфон, и умные часы.

С виду – обычный кабель USB-C для быстрой зарядки смартфонов и прочих устройств. Однако на полпути находится пластиковая перемычка с магнитной площадкой, которая как раз пригодится для зарядки умных часов.

Аксессуар поддерживает модели OnePlus Watch 2, Watch 2R и Watch 3. Если вы заряжаете только смартфон, то провод может передавать 80 Вт мощности. Если еще и смарт-часы, то телефон получит 67 Вт, а носимое устройство – 10 Вт.

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Кабель выполнен в фирменном красном цвете, имеет длину 1,2 м и стоит 30 долларов (~1200 грн). Компания официально подтвердила, что будет продавать его на глобальном рынке.

Ранее в этом месяце OnePlus представила два новых смартфона с хорошим соотношением "цена-качество". Это субфлагман Nord 5 на чипе Snapdragon 8-й серии и упрощенный Nord CE5 с рекордным аккумулятором

УНИАн рассказывал о пяти мифах о зарядке смартфона, с которыми пора попрощаться. Технологии за последние годы шагнули далеко вперед, а вот мифы о зарядке смартфона почему-то остались с нами.

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