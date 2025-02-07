Айфонам до таких показателей еще далеко.

Смартфон с быстрой зарядкой – хорошая альтернатива маленькой батарейке. Некоторые пользователи предпочитают скорее иметь гаджет с посредственной автономностью, но который можно при потребности подзарядить за несколько минут.

Специалисты Gizmochina выделили 5 смартфонов 2025 года с очень быстрой зарядкой, у которых при этом все в порядке и с другими характеристиками.

OnePlus 13. Один из самых быстро заряжаемых телефонов, который можно купить сегодня, в том числе на глобальном рынке. С зарядкой мощностью 100 Вт он набирает 100% за 36 минуты. Беспроводная зарядка здесь на 50 Вт, что впечатляет по сравнению с большинством конкурентов.

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Motorola Edge 50 Ultra. Его 125-ваттная проводная зарядка может зарядить телефон от 0 до 100% всего за 25 минут – самая быстрая в этом списке. Но придется пожертвовать батареей: 4500 мАч по сравнению со стандартом на 5000 мАч, который используется в большинстве флагманских устройствах.

Honor 200 Pro. Аппарат получил поддержку проводную зарядку мощностью 100 Вт, которая может заполнить аккумулятор с 0 до 100% за 45 минут. Пускай это не самый быстрый показатель, Honor 200 Pro также может похвастаться беспроводной зарядкой мощностью 66 Вт.

Realme GT7 Pro. Он оснащен быстрой зарядкой 120 Вт, достигая 50% всего за 13 минут и полностью заряжая батарея емкостью 6500 мАч за 30 минут. Если вам нужна как быстрая зарядка, так и длительное время автономной работы, это оптимальный вариант.

Vivo X Fold 3 Pro. Складные телефоны исторически отставали от обычных смартфонов в скорости зарядки, но Vivo меняет это. Благодаря проводной зарядке мощностью 100 Вт этот смартфон достигает 38% всего за 15 минут и 100% всего за 33 минуты, что невероятно для девайса с аккумулятором емкостью 5700 мАч.

Как видно, современные Android-смартфоны заряжаются от куда более мощных адаптеров, чем iPhone. Даже складные модели поддерживают быструю зарядку мощностью 100 Вт. Напомним, iPhone 16 и iPhone 16 Pro сохранили медленную около 27 Вт – то есть для их полной зарядки нужно минимум полтора часа.

А меж тем вскоре на рынке стоит ожидать появления смартфонов с батареями 7000/7500 мАч, которые обычно используются в недорогих планшетах. Причем это будут не дорогостоящие флагманы, а устройства в среднем сегменте.

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