Только разрядится быстрее: разрушен главный миф о темной теме в смартфоне

При этом нельзя отрицать, что темная тема снижает напряжение глаз ночью, но никакой экономии заряда нет.

Вокруг экономии заряда смартфона существует огромное число мифов. Не так давно журналисты BBC развенчали один из них.

Оказалось, что популярная темная тема не только не помогает сохранить заряд, но и провоцирует обратный эффект, заставляя пользователей неосознанно вредить автономности гаджетов.

В ходе эксперимента участников раздали телефоны с открытым на них стриминговым сервисом BBC. Людей заставили пользоваться гаджетом в темном / светлом режимах и установить удобную для себя яркость экрана.

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Результаты показали, что при переходе на темный интерфейс яркость дисплея была в 80% случаев выше, чем если на гаджете была включена светлая тема. То есть смартфон, скорее всего, потреблял больше энергии.

Также была проведена проверка взаимосвязи энергоэффективности с такими аспектами, как скорость загрузки веб-ресурса и объем передаваемых данных. В первом случае связи не было вообще, во втором она оказалась минимальной.

Авторы исследования пришли к выводу, что использование темного режима для экономии заряда батареи во многих случаях совсем неэффективно. При этом нельзя отрицать, что ночью пользоваться смартфоном, интерфейс которого состоит из темных элементов, просто комфортнее.

Тем, кто все же заботится о количестве потребляемой энергии журналисты BBC издания посоветовали не использовать полную яркость дисплея, а также переходить на девайсы меньшего размера. Дисплей – один из самых "прожорливых" элементов. Меньший экран потребляет меньше энергии, особенно если у него низкое разрешение.

Стоит помнить, что экономия заряда батареи – это комплексный подход. Для увеличения времени работы рекомендуется временами проводить калибровку аккумулятора. Также нельзя заряжать телефон выше определенного процента, чтобы замедлить деградацию батарею.

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