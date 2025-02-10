У нового iPhone SE не будет кнопки "Домой", которая дебютировала в 2007 году.

Компания Apple представит iPhone SE нового поколения очень скоро – возможно, даже на этой неделе. Согласно источнику, дизайн смартфона будет напоминать актуальные iPhone с Face ID вместо кнопки "Домой".

Отказ от кнопки "Домой" в серии iPhone SE означает, что Apple полностью отказывается от культового интерфейса первого Айфона, представленного 18 лет назад, пишет MacRumors. Предыдущая версия SE, выпущенная в 2022 году, оставалась единственным Айфоном с кнопкой "Домой" и без Face ID.

Кнопка "Домой" дебютировала в 2007 году, а с выходом iPhone 5s в 2012 году она получила функцию аутентификации по отпечатку пальца Touch ID. Первый iPhone без легендарной кнопки вышел в 2017 году и ознаменовал постепенный переход на Face ID.

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Дешевый iPhone 2025 года, как ожидается, будет представлять собой смесь из iPhone 14 и iPhone 16. Телефон выйдет с 6,06-дюймовым OLED-экраном, Face ID, чипом A18 для Apple Intelligence, а также разъемом зарядки USB-C. А еще это будет первый айфон, который получит сотовый модем разработки Apple вместо чипа Qualcomm.

iPhone SE – модель айфона начального уровня, впервые представленная Apple в 2016 году. Текущая версия базовой модели напоминает iPhone 8 и обладает устаревшими элементами, такими как кнопка "Домой", разъем Lightning и толстые рамки вокруг экрана.

Дешевый iPhone 2025 года будет таким

Марк Гурман из Bloomberg ранее сообщил, что новый "бюджетный" смартфон от Apple будет представлен на неделе 10–14 февраля, а в продажу устройство поступит до конца месяца. Ожидаемая цена новинки – 499 долларов.

Конкурировать такой Айфон будет с Pixel 9a, который ожидается в марте – это почти на два месяца раньше обычного. Батарея и экран у него будут больше, чем у Pixel 8a, а внешне новый смартфон Google будет сильно отличаться от предшественника.

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