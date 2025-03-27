iPhone 17 Air сравнили с iPhone 17 Pro 'вживую' – разница в толщине разительная

По последним данным, в самом тонком месте у iPhone 17 Air будет всего 5,5 миллиметра.

Мы уже знаем, что Apple готовится к анонсу абсолютно новой модели iPhone 17 Air, которая придет на смену Plus-версии. Если верить утечкам, это будет самый тонкий смартфон в истории компании.

Вслед за многочисленными слухами, инсайдер Маджин Бу опубликовал в соцсетях фото, на которой сравнивается толщина макетов iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air. На фото разница между смартфонами кардинальная.

По последним данным, в самом тонком месте у iPhone 17 Air будет всего 5,5 миллиметра, но это без учета выступа для камеры. С ней "общая" толщина, вырастет до 9,5 мм.

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Отмечается, что iPhone 17 Air станет рекордно тонким только среди телефонов Apple. 13-дюймовая версия iPad Pro (2024) является самым тонким гаджетом Купертиновцев на данный момент, его толщина составляет всего 5,1 мм.

iPhone 17 Air должен выйти с дисплеем ProMotion 120 Гц, одинарной камерой на 48 мегапикселей, процессором Apple A19 и 8 Гб ОЗУ для работы с нейросетями. Но ради рекордной тонкости придется пожертвовать нижним динамиком, сверхширокоугольной камерой и физическим SIM-слотом.

Основным соперником iPhone 17 Air должен стать Galaxy S25 Edge, который, как ожидается, поступит в продажу в мае. Смартфон будет толще и дороже, чем Айфон, впрочем, Samsung, в отличие от Apple, не планирует идти на компромиссы в плане железа.

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