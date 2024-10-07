Причина тому – череда неудачных запусков, в том числе недавние iPhone 16, которые вышли без обещанных ИИ-функций.

Apple на протяжении многих лет радовала нас ежегодными обновлениями своих самых крупных продуктов. Обычно американский IT-гигант устраивает предварительный показ своего нового ПО в июне, сентябрь посвящен iPhone и Apple Watch, а октябрь – Mac с iPad.

Но, по словам Марка Гурмана, авторитетного инсайдер из Bloomberg, этот цикл может скоро измениться. Apple переосмысливает подход к выпуску продуктов, в том числе iPhone.

Гурман объясняет, что необходимость в ежегодных релизах создает чрезмерное давление на разработчиков. В результате Apple сталкивается с проблемами при внедрении новых функций и обеспечении качества устройств. Так, iPhone 16, которые позиционировались как первые iPhone, созданные "с нуля для ИИ", не получили обещанных ИИ-функций при запуске, их появление ожидается в конце октября.

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И хоть компания, вероятно, продолжит выпускать новый iPhone каждый год, Apple может рассмотреть возможность переноса запуска Айфонов на другой месяц, чтобы "помочь связать запуск оборудования с новыми программными функциями".

Что касается других продуктов, то постепенный переход к двухлетнему циклу обновления уже начался, считает Гурман. Так, вместо того, чтобы выпустить часы Ultra 3 в этом году, Apple просто добавила новый черный цвет для Ultra 2. Также компания не стала обновлять Apple Watch SE, бюджетные часы. Это переключило внимание на юбилейные Series 10, которые получили свежий дизайн и новые функции.

Вот те гаджеты, которые точно не стоит ждать от Apple чаще раза в два года: