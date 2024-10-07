Apple на протяжении многих лет радовала нас ежегодными обновлениями своих самых крупных продуктов. Обычно американский IT-гигант устраивает предварительный показ своего нового ПО в июне, сентябрь посвящен iPhone и Apple Watch, а октябрь – Mac с iPad.
Но, по словам Марка Гурмана, авторитетного инсайдер из Bloomberg, этот цикл может скоро измениться. Apple переосмысливает подход к выпуску продуктов, в том числе iPhone.
Гурман объясняет, что необходимость в ежегодных релизах создает чрезмерное давление на разработчиков. В результате Apple сталкивается с проблемами при внедрении новых функций и обеспечении качества устройств. Так, iPhone 16, которые позиционировались как первые iPhone, созданные "с нуля для ИИ", не получили обещанных ИИ-функций при запуске, их появление ожидается в конце октября.
И хоть компания, вероятно, продолжит выпускать новый iPhone каждый год, Apple может рассмотреть возможность переноса запуска Айфонов на другой месяц, чтобы "помочь связать запуск оборудования с новыми программными функциями".
Что касается других продуктов, то постепенный переход к двухлетнему циклу обновления уже начался, считает Гурман. Так, вместо того, чтобы выпустить часы Ultra 3 в этом году, Apple просто добавила новый черный цвет для Ultra 2. Также компания не стала обновлять Apple Watch SE, бюджетные часы. Это переключило внимание на юбилейные Series 10, которые получили свежий дизайн и новые функции.
Вот те гаджеты, которые точно не стоит ждать от Apple чаще раза в два года:
- все модели iPad
- Apple Watch SE
- Apple Watch Ultra
- Mac Studio
- Mac Pro
- iMac
- Mac mini
- iPhone SE.
Недавний отчет, опубликованный Morgan Stanley, показал, что iPhone 16 – первое поколение iPhone за последние 5 лет, которое показывает падение спроса. В связи с этим Apple, скорее всего, сократит объем заказов на новые смартфоны, чтобы избежать убытков.
А меж тем Apple готовится к октябрьской презентации, на которой должны показать первые компьютеры Mac на чипах M4. Также мы ждем новый iPad Mini, который в последний раз обновлялся еще в 2021 году.
Слухи за год до презентации iPhone 17 говорят, что iPhone 2025 будет самым интересной линейкой в ближайшие пару лет. С выходом iPhone 17 заметно обновятся камеры, в том числе "фронталка", базовые модели перейдут на 120-герцовые экраны, а Pro-модели получат увеличенный объем ОЗУ до 12 ГБ. Также появится новая модель iPhone Air.