Galaxy A15 однозначно один из лучших недорогих смартфонов на рынке / фото Samsung

Обозреватели CNET рассказали, какие недорогие телефоны можно приобрести на рынке в августе 2024 года. Сегодня даже самые доступные модели оснащены дисплеем с повышенной герцовкой, оптимальным набором камер и "жирной" батарейкой.

В списке оказались проверенные временем Google Pixel и Samsung Galaxy – и даже нашлось место одному iPhone. Самый "дорогой" смартфон в подборке обойдется в $500, а самый дешевый – около $135.

  • Google Pixel 8A – лучший андроид до $500. Классический "пиксель" с лучшей камерой в своем сегменте. Но в случае с Pixel 8a производитель вывел свою доступную линейку на новый уровень, который стал еще ближе к устройствам премиум-класса. "Pixel 8A настолько хорош, что делает обычный Pixel 8 почти неактуальным", говорится в обзоре.
  • OnePlus 12R – флагман по цене середняка. Это устройство для тех, кто не хочет переплачивать за топовый iPhone или Galaxy и вместо него хочет приобрести просто мощный и надежный смартфон с флагманскими возможностями. Вы также получаете быструю зарядку 80 Вт, которая заряжает батарею до 100% всего за 30 минут.
  • Samsung Galaxy A03 – низкая цена, длительная поддержка. При цене $135 это идеальный смартфон для нетребовательных пользователей, способный справиться с основными задачами. Традиционно, Samsung не скупится на обновления и предлагает полные четыре года поддержки, что неслыханно для такого дешевого телефона.
  • iPhone SE (2022) – если очень хочется Айфон. Это смесь старого дизайна с современными функциями, включая чип Apple A15 Bionic и поддержку 5G. Это также один из немногих по-настоящему компактных смартфонов на рынке – дисплей у него всего 4.7 дюйма.
  • Samsung Galaxy A15 5G – если бюджет не больше $200. Этот аппарат отличается от остальных наличием AMOLED-экрана с разрешением Full HD+, батареи на 5000 мАч, которая заряжается с 0 до 50% за пол часа и пятилетней поддержкой обновлениями.
  • Google Pixel 6A – лучшее соотношение цена-качество. Учитывая, что на рынке уже доступны две модели поновее, хитовый Pixel 6a сейчас можно забрать с максимальной выгодой. При цене 300 долларов он становится потрясающим предложением, благодаря своей превосходной поддержке программного обеспечения.

Видео дня
Google Pixel 8a (селва), Pixel 6a (справа)

Свежий опрос показал, какими смартфонами пользователи Android и iPhone довольны больше всего. Если в мире андроид лидирующие места занимают складные модели, то поклонники Apple отдают предпочтение раритетным компактным Айфонам.

А если вы в поисках смартфона, который не устареет и через пять лет, специалисты AnTuTu публиковали рейтинг самых производительных Android-устройств. Первые три места занимают смартфоны Nubia, OnePlus и Xiaomi.

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