Сегодня даже самые доступные модели оснащены дисплеем с повышенной герцовкой, оптимальным набором камер и "жирной" батарейкой.

Обозреватели CNET рассказали, какие недорогие телефоны можно приобрести на рынке в августе 2024 года. Сегодня даже самые доступные модели оснащены дисплеем с повышенной герцовкой, оптимальным набором камер и "жирной" батарейкой.

В списке оказались проверенные временем Google Pixel и Samsung Galaxy – и даже нашлось место одному iPhone. Самый "дорогой" смартфон в подборке обойдется в $500, а самый дешевый – около $135.

Google Pixel 8A – лучший андроид до $500. Классический "пиксель" с лучшей камерой в своем сегменте. Но в случае с Pixel 8a производитель вывел свою доступную линейку на новый уровень, который стал еще ближе к устройствам премиум-класса. "Pixel 8A настолько хорош, что делает обычный Pixel 8 почти неактуальным", говорится в обзоре.

– лучший андроид до $500. Классический "пиксель" с лучшей камерой в своем сегменте. Но в случае с Pixel 8a производитель вывел свою доступную линейку на новый уровень, который стал еще ближе к устройствам премиум-класса. "Pixel 8A настолько хорош, что делает обычный Pixel 8 почти неактуальным", говорится в обзоре. OnePlus 12R – флагман по цене середняка. Это устройство для тех, кто не хочет переплачивать за топовый iPhone или Galaxy и вместо него хочет приобрести просто мощный и надежный смартфон с флагманскими возможностями. Вы также получаете быструю зарядку 80 Вт, которая заряжает батарею до 100% всего за 30 минут.

– флагман по цене середняка. Это устройство для тех, кто не хочет переплачивать за топовый iPhone или Galaxy и вместо него хочет приобрести просто мощный и надежный смартфон с флагманскими возможностями. Вы также получаете быструю зарядку 80 Вт, которая заряжает батарею до 100% всего за 30 минут. Samsung Galaxy A03 – низкая цена, длительная поддержка. При цене $135 это идеальный смартфон для нетребовательных пользователей, способный справиться с основными задачами. Традиционно, Samsung не скупится на обновления и предлагает полные четыре года поддержки, что неслыханно для такого дешевого телефона.

– низкая цена, длительная поддержка. При цене $135 это идеальный смартфон для нетребовательных пользователей, способный справиться с основными задачами. Традиционно, Samsung не скупится на обновления и предлагает полные четыре года поддержки, что неслыханно для такого дешевого телефона. iPhone SE (2022) – если очень хочется Айфон. Это смесь старого дизайна с современными функциями, включая чип Apple A15 Bionic и поддержку 5G. Это также один из немногих по-настоящему компактных смартфонов на рынке – дисплей у него всего 4.7 дюйма.

– если очень хочется Айфон. Это смесь старого дизайна с современными функциями, включая чип Apple A15 Bionic и поддержку 5G. Это также один из немногих по-настоящему компактных смартфонов на рынке – дисплей у него всего 4.7 дюйма. Samsung Galaxy A15 5G – если бюджет не больше $200. Этот аппарат отличается от остальных наличием AMOLED-экрана с разрешением Full HD+, батареи на 5000 мАч, которая заряжается с 0 до 50% за пол часа и пятилетней поддержкой обновлениями.

– если бюджет не больше $200. Этот аппарат отличается от остальных наличием AMOLED-экрана с разрешением Full HD+, батареи на 5000 мАч, которая заряжается с 0 до 50% за пол часа и пятилетней поддержкой обновлениями. Google Pixel 6A – лучшее соотношение цена-качество. Учитывая, что на рынке уже доступны две модели поновее, хитовый Pixel 6a сейчас можно забрать с максимальной выгодой. При цене 300 долларов он становится потрясающим предложением, благодаря своей превосходной поддержке программного обеспечения.

Видео дня

Свежий опрос показал, какими смартфонами пользователи Android и iPhone довольны больше всего. Если в мире андроид лидирующие места занимают складные модели, то поклонники Apple отдают предпочтение раритетным компактным Айфонам.

А если вы в поисках смартфона, который не устареет и через пять лет, специалисты AnTuTu публиковали рейтинг самых производительных Android-устройств. Первые три места занимают смартфоны Nubia, OnePlus и Xiaomi.

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