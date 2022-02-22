Предлагаем окунуться в нестареющую классику, покорившую сердца поколений.

В 90-х Sega совершила настоящий переворот в игровой индустрии, изменив наши представления о том, что представляет собой компьютерная игра.

И несмотря на то, что технологии уже давно устарела, порой ну уж очень хочется снова ощутить приятные чувства от любимых игр. Именно для решения таких "проблем" ниже собран список самых лучших эмуляторов Sega Mega Drive для разных платформ.

Gens

Платформы: Windows.

Эмулятор для Windows, поддерживающий практически всю библиотеку Sega-игр. Он позволяет работать с расширениями .zip, .gen и другими ключевыми форматами. Кроме того, Gens позволяет сохранять игру, использовать геймады и даже играть по Сети с помощью сервиса Kaillera.

Kega Fusion

Платформы: Windows, Linux, macOS.

Мультиплатформенный эмулятор, на котором можно играть как в игры с Sega Mega Drive, так и дополнительных модификаций устройства в виде Mega-CD и 32X. Программа отличается повышенной точностью реализации функционала оригинальных приставок, а также хорошей оптимизацией.

RetroArch

Платформы: Windows, Linux, macOS, Android.

Удобный и стильный эмулятор, интерфейс которого напоминает PlayStation 3. А потому заслужил признание среди пользователей за счет стиля, удобства и интересного дизайна

В арсенале дополнительных функций RetroArch имеются возможность игры через Интернет, реализованную систему достижений и интеграцию геймпадов в игровой процесс. Вдобавок в нем встроены специальные модули, которые позволяют записывать собственную игру или запускать стримы.

Exodus

Платформы: Windows.

Максимально точный эмулятор Сеги. Авторы постарались со всей любовью передать атмосферу популярных приставок. О высокой оптимизации и минимальном количестве задержке тоже не забыли.

Эмулятор поддерживает почти все игры, а также обладает стандартными для гейминга функциями: поддержкой геймпадов и сохранении прогресса.

OpenEmu

Платформы: macOS.

Уникальный в своем роде эмулятор для компьютеров Apple. Поддерживает с десяток популярных приставок, в том числе и Sega Mega Drive.

Пользователи могут собирать собственные библиотеки из игр, сохранять прогресс и конфигурацию для любой из них. Даже в 2022 году разработчики постоянно следят за своим продуктом и регулярно его обновляют, добавляя новые возможности.

MD.emu

Платформы: Android.

Отличается повышенной точностью воссоздания среды Sega Mega Drive. Кроме того, пользователи отмечают звуковое сопровождение хорошего качества и оптимизированную графику. Можно запускать и другие игры. Например, для Mega-CD.

ClassicBoy

Платформы: Android.

Еще один эмулятор для Anrdoid. На нем можно запускать игры не только для Sega Mega Drive, но и для PlayStation One, Game Boy и так далее.

Среди остальных нужных функций в наличии все необходимое: поддержка геймпада, возможность мультиплеера, управление при помощи жестов и т.д. Единственный недостаток: бесплатная версия не позволяет сохранять игровой прогресс.

Ранее УНИАН делился лайфхаком, как ускорить зарядку смартфона. Эта "фича" доступна для всех телефонов, начиная от старых кнопочных моделей и заканчивая современными смартфонами, фаблетами и тп.

Также собирали в одной заметке лучшие бесплатные программы для сканирования документов на iOS, Android, macOS, Windows и Linux.

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