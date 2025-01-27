По слухам, ждать презентации до осени не придется – смартфон должен появиться на рынке уже в апреле.

Авторитетный инсайдер Majin Bu опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) "живые" фотографии смартфона iPhone SE 4, который, по слухам, может выйти под названием iPhone 16E.

Новая утечка отражает дизайн, который ожидается от следующего поколения бюджетного смартфона от Apple. Устройство должно получить плоские грани и сохранит одиночную камеру с круглой вспышкой.

Передняя часть, видимо, будет как у iPhone 14, то есть с "челкой", без Dynamic Island. Ожидается 6.1-дюймовый экран OLED с частотой 60 Гц, что ознаменует полный отказ айфонов от ЖК-экранов.

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Смартфону также приписывают процессор A18, 8 ГБ ОЗУ, поддержку фирменного ИИ Apple Intelligence и 48 Мп широкоформатный сенсор и 12 Мп фронтальный, как у iPhone 15. К слову, это будет первый в истории iPhone с модемом 5G, разработанный Apple.

Марк Гурман из Bloomberg ранее сообщал, что анонс iPhone SE 4 состоится в марте, а старт продаж – к апрелю. При цене в 500 долларов (~21 000 грн) этот смартфон просто обречен на успех, считают эксперты.

Из других новинок, которые ожидаются от Apple этой весной – MacBook Air на M4, iPad (11-го поколения) и новое поколение бюджетных Apple Watch SE.

Осенью традиционно покажут новые номерные Айфоны. Если слухи подтвердится, 17-ка будет самым интересным модельным рядом смартфонов за долгое время. Особый интерес вызывает модель iPhone 17 Air – она будет настолько тонкой, что даже не получит лоток для SIM-карты.

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