Вполне возможно, что SE 2025 выйдет одновременно в обычной и Plus-версиях.

Мы уже знаем, что Apple готовит перевыпуск одной из самых популярных и доступных моделей iPhone. Вполне возможно, что SE 2025 выйдет одновременно в обычной и Plus-версиях. Об этом пишет Phone Arena.

В интернет выложили фото с "болванками" будущих бюджетных смартфонов Apple и назвали их iPhone SE / SE Plus. Оба устройства идентичны по всем параметрам, кроме размера корпуса: ожидаемые диагонали дисплеев составят 6,1 и 6,5 дюйма соответственно.

Дизайн, показанный на снимках, совпадает с тем, что ранее демонстрировалось на CAD-рендерах. Уже не раз появлялась информация, что следующий iPhone SE получит дизайн iPhone 14, одну основную камеру и сохранит переключатель режима громкости вместо Action Button. Также на фото можно разглядеть вырез для зарядки типа USB Type-C

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Источник отмечают, что Apple пока что не приняла окончательного решения, выпустить ли увеличенную версию iPhone SE Plus или ограничиться только базовой моделью iPhone SE. Поскольку следующий iPhone SE получит корпус от iPhone 14, возможно, большая версия заберет себе дизайн iPhone 14 Plus.

В любом случае о решении Apple мы узнаем довольно скоро. Презентация условного iPhone SE 4 намечена на весну 2025 года. Напомним, первые три поколения iPhone SE выходили в марте-апреле.

У SE, к слову, очень полярные отзывы среди пользователей. Недавний опрос показал, что iPhone SE 2020 и iPhone 12 Mini являются самыми любимыми смартфонами пользователей в 2024 году.

До конца 2024 года Apple должна выпустить первые компьютеры Mac на базе M4. По информации Bloomberg, Mac mini M4 будет единственным из грядущих девайсов, который получит заметные изменения в дизайне.

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