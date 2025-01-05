В 2023 году компания "похоронила" iPhone mini, а в 2025-м на пенсию отправится и iPhone Plus.

Apple продолжает работать над новым ультратонким смартфоном iPhone 17 Air, который заменит модель "Plus" в линейке 2025 года, а инсайдеры уже знают ожидаемую стоимость и толщину будущей новинки.

Толщина устройства составит 6,25 мм, благодаря чему он станет самым тонким Айфоном в истории и превзойдет рекорд 6,9 мм, установленный iPhone 6 в 2014 году. Для сравнения, толщина базовой модели iPhone 16 составляет 7,8 мм. а Pro Max – 8,25 мм.

6,25 мм – это не рекорд за всю историю смартфонов, но на рынке столь тонких устройств уже давно не было. К примеру, выпущенный осенью 2024 года Infinix Hot 50 Pro+ с толщиной 6,8 мм стал самым тонким смартфоном за последние пару лет.

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Несмотря на некоторые разногласия в слухах относительно стоимости, в свежем отчете говорится, что iPhone 17 Air будет следовать той же модели ценообразования, что и модели Plus. Это означает, что модель Air должна стартовать с 899 долларов и расти оттуда.

В ранних сообщениях говорилось, что смартфон будет стоить от 1199 долларов, так как по характеристикам окажется близок к моделям 17 Pro и Pro Max. А те, в свою очередь, якобы должны подорожать. Но инсайдер Марк Гурман слабо верит в такой расклад.

Основным соперником новинки должен стать Galaxy S25 Slim, который, как предполагается, дебютирует в ближайшие месяцы. Смартфон будет толще, чем iPhone 17 Air, но Samsung, в отличие от Apple, не планирует жертвовать техническими характеристиками. По слухам, iPhone 17 Air выйдет с одной камерой и без лотка для SIM-карты.

Аналитики считают, что после выхода iPhone 17 Air и S25 Slim ультратонкие телефоны вернутся в моду. При этом есть информация, что 2025-й станет годом возрождения компактных смартфонов.

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