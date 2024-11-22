Младший девайс в актуальной серии iPhone снимает на уровне флагманских устройств, пусть и не самых свежих.

Известная лаборатория DxOMark протестировала камеру iPhone 16. Младший девайс в актуальной серии оказался на многое способен – он снимает на уровне флагманских устройств, пусть и не самых свежих.

Смартфон получил 147 баллов и разместился на 20 месте в сводном рейтинге камерофонов. В своей ценовой категории он оказался третьим, уступив только Google Pixel 9 и Pixel 8.

Камеру iPhone 16 похвалили за приятные тона кожи и цветопередачу в целом, быструю и точную автофокусировку, высокий уровень детализации при ярком освещении, качественную экспозицию видео и эффективную стабилизацию даже при интенсивном движении камеры. Агентство сделало вывод, что это хорошая альтернатива iPhone 16 Pro Max – разница в качестве не настолько существенна, как в цене.

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Отметим, что флагманская модель смартфона Apple, получившая тройную камеру с 5 кратным оптическим зумом, была оценена DxOMark в 157 баллов. iPhone 16 Pro Max входит в топ-5 рейтинга, уступая Huawei Pura 70 Ultra, Google Pixel 9 Pro XL и Honor Magic 6 Pro.

Напомним, iPhone 16 оснащен двумя камерами, как и его предшественник, но теперь они располагаются вертикально на задней панели. Основная камера осталась 48-Мп, как в iPhone 15. Улучшился сверхширокоугольный модуль с более широкой диафрагмой f/2.2, также модели без приставки Pro впервые получили поддержку макросъемки.

Apple продвигает новые айфоны как "оптимальное решение для мобильной фотографии". Для этого компания даже установила в них новую кнопку для продвинутого управления камерой. Так, одно нажатие на кнопку запускает приложение "Камера", еще одно – делает снимок.

По слухам, все смартфоны серии iPhone 17 получат масштабный апгрейд фронтальной камеры с 12 до 24 Мп. Apple последний раз обновляла селфи-камеру телефонов в 2019 году, когда вышел iPhone 11.

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