Сообщается, что новый сервис будет лучше работать в "экстремальных погодных условиях".

Илон Маск никогда не считал, что 99 долларов/месяц за интернет – это дорого. Теперь все желающие могут подключиться к премиальному тарифу Starlink, который предусматривает значительный прирост скорости при гораздо более высокой абонентской плате.

Называется новый сервис Starlink Premium. В рамках него обещают скорость скачивания от 150 до 500 Мбит/с против 50–250 Мбит/с у стандартного плана, говориться на офф. сайте.

Все бы хорошо, но стоить Premium будет в разы дороже базовой версии – за одну только тарелку придется отдать $2500 (~70 000 грн), а ежемесячная подписка обойдется еще в $500 (~14 000 грн). В то время как базовый вариант Starlink стоит $499 (~14 000 грн) за оборудование и $99 (~2800 грн) в месяц в качестве платы за услуги связи.

На сайте Starlink говорится, что новый тариф предназначен "для самых требовательных пользователей и предприятий". Вместе с тем клиентов обеспечат поддержкой 24/7.

Starlink в Украине

Ранее сообщалось, что спутниковый интернет Starlink от Маска может появиться в Украине уже в этом году.

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В частности, при выборе украинских населенных пунктов в разделе заказа услуги интернета на сайте Starlin указано, что "для этой территории покрытие предусматривается в 2022 году".

SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года – тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом.

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