Как ожидается, Google представит Pixel 10 Pro Fold в августе – одновременно со всей серией Pixel 10.

Издание Android Headlines совместно с инсайдером OnLeaks опубликовало первые качественные рендеры Pixel 10 Pro Fold – новой "раскладушки" от Google.

Внешне смартфон повторяет дизайн прошлогоднего Pixel 9 Pro Fold: тот же форм-фактор, схожие габариты и классический для Pixel дизайн камеры.

Но есть нюансы. В частности, слот для SIM-карты "переехал" в верхнюю часть корпуса, а на левой грани появились дополнительные вырезы, напоминающие элементы управления.

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По "железу" ожидается, что 10 Pro Fold получит процессор Tensor G5 от TSMC и улучшенные камеры. Конфигурации памяти останутся прежними: 16 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ накопителя.

Но главным "апгрейдом" станет цена. По данным Android Headlines, Google, в отличие от Samsung, OPPO и других китайских брендов, которые продолжают поднимать ценник на флагманские складные устройства, снизит стоимость на смартфон, однако точных цифр портал не называет.

Анонс 10 Pro Fold ожидается в августе – одновременно со всей линейкой Pixel 10. Помимо складной модели, Google представит Pixel 10, 10 Pro и новый Pixel 10 Pro XL.

Меж тем Samsung до конца года намеренна выпустить свой первый смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

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