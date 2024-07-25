Каким будет Samsung Galaxy S25 Ultra: раскрыты все важные характеристики флагмана

Ожидается, что в новом поколении основные изменения придутся на камеру, а вот в плане автономности и скорости зарядки улучшений ждать не стоит.

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл детали о новом флагмане Samsung. Хоть до выхода Galaxy S25 Ultra остается еще примерно полгода, уже можно оценить, каким будет один из главных девайсов 2025 года.

Сообщается, что Galaxy S25 Ultra, как и вся серия Galaxy S25, будет работать исключительно на флагманском SoC Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, пропустив чипы Exynos. Аналогичный подход применялся к Galaxy S23, которые вышли только с Snapdragon 8 Gen 2.

Galaxy S25 Ultra сохранит свои четыре камеры. Основная камера останется на уровне 200 Мп, а вот ультраширокоугольная камера обновится с 12 до 50 Мп, а 3Х телеобъектив – с 10 до 50 Мп. Самым важным тут является апгрейд 10-мегапиксельной камеры с 3-кратным зумом, которая оставалась неизменной со времен Galaxy S21 Ultra 2021 года.

Видео дня

А вот в плане автономности и скорости зарядки улучшений ждать не стоит. S25 Ultra получит аккумулятор емкостью 5000 мАч и быструю зарядку мощностью 45 Вт. По словам информатора, "сочетание емкости аккумулятора и скорости зарядки Samsung сильно отстает от китайских смартфонов", которые переходят на 6000 мАч.

В ранних сообщениях говорилось, что Galaxy S25 Ultra станет самым тонким смартфоном в серии Galaxy Ultra. Толщина корпуса девайса составит всего 8,4 мм. Для сравнения: в S21, 22 и 23 Ultra данный показатель был равен 8,9 мм, а в S24 Ultra – 8,6 мм. А по дизайну устройства будут напоминать Galaxy Note 7 за счет корпус с закругленными углами.

Ожидается, что Samsung представит новую флагманскую серию в январе-феврале 2025-го, а до этого времени корейская компания должна выпустить Galaxy S24 FE. Он получит дизайн и начинку от топовых моделей Galaxy этого года, но стоить при этом буде заметно дешевле.

Напомним, ранее в этом месяце бренд Samsung представил новое поколение складных смартфонов – Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Они получили флагманское железо и новые топовые опции, но при этом подорожали на 100 долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: