Официальная премьера Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra состоится 25 января 2025 года. Несколько инсайдеров уже сообщили цены – и сливы немного противоречат друг другу.
Пару недель назад ходили разговоры о том, что смартфоны линейки Galaxy S25 станут на $130 дороже предшественников. Но свежик данные от ритейлеров из Германии опровергают это, утверждая, что стоимость останется неизменной. В реальности оба противоположных утверждения могут быть верными, так как в разных регионах цена может как измениться, так и остаться прежней.
По крайней мере в Европе цены на линейку Samsung Galaxy S25 будут выглядеть так:
Samsung Galaxy S25:
- 128 ГБ — 899 €,
- 256 ГБ — 959 €.
Samsung Galaxy S25+:
- 256 ГБ — 1149 €,
- 512 ГБ — 1269 €.
Samsung Galaxy S25 Ultra:
- 256 ГБ — 1449 €,
- 512 ГБ — 1569 €,
- 1024 ГБ —1809 €.
Источник не располагает данными о том, сколько у этих моделей будет оперативной памяти, но ранее сообщалось, что Galaxy S25 Ultra получит увеличенный объем ОЗУ – до 16 ГБ. У Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus будет по 12 ГБ ОЗУ, как и в предшественниках.
Основной акцент в этом году сделают на Ultra-модели. Galaxy S25 Ultra, помимо увеличенного объема ОЗУ, приписывают обновленный дизайн и сверхширик с новым 50-мегапиксельным сенсором. Также утверждается, что новый флагман Samsung будет меньше и легче предшественников.
А еще будущая флагманская линейка Samsung интересна тем, что в нее должна войти модель Galaxy S25 Slim, которая якобы составит конкуренцию iPhone 17 Air. Однако ее, скорее всего, анонсируют позже в следующем году.