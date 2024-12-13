В продаже новинки ожидаются в конце января/начале февраля.

Официальная премьера Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra состоится 25 января 2025 года. Несколько инсайдеров уже сообщили цены – и сливы немного противоречат друг другу.

Пару недель назад ходили разговоры о том, что смартфоны линейки Galaxy S25 станут на $130 дороже предшественников. Но свежик данные от ритейлеров из Германии опровергают это, утверждая, что стоимость останется неизменной. В реальности оба противоположных утверждения могут быть верными, так как в разных регионах цена может как измениться, так и остаться прежней.

По крайней мере в Европе цены на линейку Samsung Galaxy S25 будут выглядеть так:

Видео дня

Samsung Galaxy S25:

128 ГБ — 899 €,

256 ГБ — 959 €.

Samsung Galaxy S25+:

256 ГБ — 1149 €,

512 ГБ — 1269 €.

Samsung Galaxy S25 Ultra:

256 ГБ — 1449 €,

512 ГБ — 1569 €,

1024 ГБ —1809 €.

Источник не располагает данными о том, сколько у этих моделей будет оперативной памяти, но ранее сообщалось, что Galaxy S25 Ultra получит увеличенный объем ОЗУ – до 16 ГБ. У Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus будет по 12 ГБ ОЗУ, как и в предшественниках.

Основной акцент в этом году сделают на Ultra-модели. Galaxy S25 Ultra, помимо увеличенного объема ОЗУ, приписывают обновленный дизайн и сверхширик с новым 50-мегапиксельным сенсором. Также утверждается, что новый флагман Samsung будет меньше и легче предшественников.

А еще будущая флагманская линейка Samsung интересна тем, что в нее должна войти модель Galaxy S25 Slim, которая якобы составит конкуренцию iPhone 17 Air. Однако ее, скорее всего, анонсируют позже в следующем году.

Вас также могут заинтересовать новости: