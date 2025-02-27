Samsung выпустила свой самый дешевый смартфон 2025 года: что он умеет

Из коробки на нем установлена ​​оболочка One UI 7 на базе Android 15, которой нет даже у Galaxy S24 Ultra.

Samsung представила Galaxy M06 5G. Это официально самый дешевый смартфон в актуальной линейке компании, который выделяется среди конкурентов длительной поддержкой обновлениями.

Смартфон обещают поддерживать обновлениями (именно апдейтами Android, а не только патчами безопасности) в течение четырех лет. Таким образом, Galaxy M06 обязательно получит прошивку One UI на базе Android 19.

Смартфон вышел с 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой 90 Гц. Galaxy M06 5G базируется на процессоре MediaTek Dimensity 6300, имеет в базе 4/128 Гб памяти. Основная камера включает 50 Мп сенсор с диафрагмой f/1.8, а фронтальная – 8 Мп.

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Galaxy M06 5G получил батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой 25-ваттной зарядки, как у Galaxy S25, боковой сканер отпечатков пальцев, слот для карты microSD, 3,5мм разъем для наушников и One UI 7 (Android 15) из коробки. Даже модели семейства Galaxy S24 получат ее лишь в марте, а тут новейшая ОС – в бюджетнике за 110 долларов.

Первой страной, где стартовали продажи Galaxy M06, стала Индия. Там его оценили в 9500 рупий (~$108, 4500 грн). Позже он доберется до Европы, но когда именно, не сообщается.

В марте выйдут среднебюджетные Galaxy A26, Galaxy A36 и Galaxy A56 – все они будут обновляться аж до 2031 года. Ожидаемая стоимость – от 299 до 449 долларов.

А в конце весны должен выйти Galaxy S25 Edge. Этот новый супертонкий флагман компании и главный конкурент iPhone 17 Air. При этом Samsung, в отличие от Apple, не планирует жертвовать техническими характеристиками ради "тонкости".

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