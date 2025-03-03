Анонс планшетов, вероятно, произойдет вскоре после презентации MacBook Air на M4.

По информации обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, новые продукты Apple будут анонсированы уже "на этой неделе" – с 3 по 7 марта. Первым весенним анонсом станет MacBook Air на базе M4.

Среди других изменений: 16 Гб ОЗУ "в базе", порты Thunderbolt 4 и улучшенная 12-Мп веб-камера с поддержкой Center Stage и Desk View. Новые MacBook Air, как и раньше, получат две версии – на 13 и 15 дюймов.

Также в Apple готовят к релизу новые iPad Air и iPad начального уровня. Гурман отмечает, что анонс планшетов произойдет вскоре после ноутбука. Вероятно, их анонс тоже пройдет без отдельной презентации, как и в случае с iPhone 16E.

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Предполагается, что новые iPad не претерпят заметных изменений в дизайне и будут сосредоточены на аппаратных изменениях. Ходят слухи, что среднеценовой планшет дебютирует с новым дисплеем на 90 Гц, а 11-ое поколение базового iPad получит чип A17 Pro для поддержки ИИ-функций Apple Intelligence.

Также ходят слухи о втором поколении AirTag, HomePod mini 2 и Apple Watch SE 3, впрочем, о дате выхода нет ничего конкретного. Другими словами, они могут выйти этой весной, а могут задержаться до конца года.

Слухи за полгода до анонса iPhone 17 говорят, что это будет самая интересная серия за долгое время. Стандартные модели iPhone наконец перейдут на 120-герцовые экраны, впервые за много лет обновится "фронталка", а 17 Pro Max станет первым айфоном, в котором все три камеры имеют разрешение 48 Мп. Есть еще одна причина дождаться iPhone 2025 года – это загадочный iPhone Air.

Впрочем, главной новинкой Apple в 2025 году будет не Айфон, а устройство для умного дома, похожее на HomePod, оснащенное экраном. По крайней мере по словам инсайдера Марка Гурмана.

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