На подкасте PBD Podcast Дональд Трамп рассказал, как за несколько часов до съемок ему звонил генеральный директор Apple Тим Кук, чтобы пожаловаться на многомиллиардные штрафы компании со стороны Евросоюза.
Два-три часа назад он [Кук] позвонил мне. Он рассказал, что ЕС только что оштрафовал нас на 15 миллиардов долларов. Затем, вдобавок ко всему, они были оштрафованы Европейским союзом еще на 2 миллиарда долларов – приводит слова Трампа издание The Verge.
В частности, глава Apple выразил обеспокоенность тем, что ЕС использует эти средства для управления своими предприятиями. Трамп заверил Кука, что в случае победы на выборах "не позволит Евросоюзу так пользоваться американскими компаниями".
The Verge пишет, что в марте этого года ЕС оштрафовал Apple на €1,84 млрд (~$2 млрд) за злоупотребление доминирующим положением на рынке стриминговых сервисов. А в сентябре Apple проиграла суд против решения регуляторов ЕС, по которому компания должна уплатить 14,4 миллиарда долларов неуплаченных налогов.
Напомним, выборы в США пройдут во вторник 5 ноября.
ЕС против Apple: что нужно знать
В 2020 году Европейская комиссия инициировала расследование в отношении Apple. С того времени регулятор фактически заставил производителя перейти на порт USB-C в Айфонах и разрешить загрузку приложений в обход App Store.
Также Apple под давлением Евросоюза пообещала внедрить в iMessage поддержку RCS. Это кроссплатформенный стандарт, который работает через интернет, а не сотовую сеть, то есть позволит по сути бесплатно общаться через iMessage с пользователями Android.