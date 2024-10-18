Сумма недавних штрафов Apple составляет более 15 млрд долларов.

На подкасте PBD Podcast Дональд Трамп рассказал, как за несколько часов до съемок ему звонил генеральный директор Apple Тим Кук, чтобы пожаловаться на многомиллиардные штрафы компании со стороны Евросоюза.

Два-три часа назад он [Кук] позвонил мне. Он рассказал, что ЕС только что оштрафовал нас на 15 миллиардов долларов. Затем, вдобавок ко всему, они были оштрафованы Европейским союзом еще на 2 миллиарда долларов – приводит слова Трампа издание The Verge.

В частности, глава Apple выразил обеспокоенность тем, что ЕС использует эти средства для управления своими предприятиями. Трамп заверил Кука, что в случае победы на выборах "не позволит Евросоюзу так пользоваться американскими компаниями".

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The Verge пишет, что в марте этого года ЕС оштрафовал Apple на €1,84 млрд (~$2 млрд) за злоупотребление доминирующим положением на рынке стриминговых сервисов. А в сентябре Apple проиграла суд против решения регуляторов ЕС, по которому компания должна уплатить 14,4 миллиарда долларов неуплаченных налогов.

Напомним, выборы в США пройдут во вторник 5 ноября.

ЕС против Apple: что нужно знать

В 2020 году Европейская комиссия инициировала расследование в отношении Apple. С того времени регулятор фактически заставил производителя перейти на порт USB-C в Айфонах и разрешить загрузку приложений в обход App Store.

Также Apple под давлением Евросоюза пообещала внедрить в iMessage поддержку RCS. Это кроссплатформенный стандарт, который работает через интернет, а не сотовую сеть, то есть позволит по сути бесплатно общаться через iMessage с пользователями Android.

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