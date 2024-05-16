Отныне бету можно поставить не только на Pixel, но и на некоторые Xiaomi, OnePlus, Nothing и аппараты других брендов.

Google опубликовала список телефонов и планшетов разных брендов, на которых уже сейчас можно попробовать новые возможности Android 15. Эта версия ОС в настоящее время проходит бета-тестирование, а ее полноценный релиз, как ожидается, состоится в конце лета.

Если раньше "бету" Android 15 можно было поставить только на Pixel, то теперь список поддерживаемых устройств выглядит так:

Google Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8, 8 Pro

Xiaomi 14, 13T Pro, Pad 6S Pro 12.4

iQOO 12

Vivo X100

Oppo Find N3

OnePlus Open, 12

Nothing Phone (2a)

Tecno Camon 30 Pro 5G

Honor Magic 6 Pro, Magic V2

Realme 12 Pro Plus 5G

Lenovo Tab Extreme

Sharp Aquos Sense8

Хотя до официального релиза Android 15 еще как минимум 3 промежуточных релиза, большая часть нововведений давно известна. К примеру, операционка позволит искать выключенный смартфон, защитит от телефонных мошенников с помощью ИИ, "заморозит" неиспользуемые программы, а еще автоматически подключит смартфон к спутниковой связи в зоне отсутствия покрытия GSM.

Одной из самых любимых у пользователей функций Android 15 стало снижение громкости уведомлений. Теперь если с одной программы приходит по десятку оповещений подряд, система будет постепенно снижать их громкость. Также Android 15 получил эксклюзивную "фишку" экосистемы Apple – возможность поделиться аудиопотоком с друзьями.

Если вам интересно, как установить бета Android 15 на свой смартфон, процесс, честно говоря, не такой уж и сложный. Вам просто нужно зайти сюда, найти производителя вашего устройства, и следовать инструкции по установке.

Ранее в сети публиковался полный список гаджетов, которые получат Android 15. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваш смартфон новую прошивку – есть ли смысл ждать апдейта или, возможно, пора задуматься об апгреде.

Если вы в поисках нового смартфона, специалисты AnTuTu обновили рейтинги самых крутых по цене/качеству телефонов в 2024 году. В самой "народной" категории первое место занял Redmi K70E, а в самой дорогой – OnePlus 12.

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