Устройство получило большой AMOLED-дисплей, внушительную автономность и коучинг на основе ИИ.

Компания Xiaomi представила Amazfit Bip 6 – очередное обновление серии простых и бюджетных умных часов. Новинка получила АMOLED-дисплей, большую автономность и набором функций, которых раньше в этой ценовой категории не было, пишет Android Authority.

Bip 6 имеют 1,97-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 450×390 пикселей и пиковой яркостью 2000 нит. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, есть защита от воды по стандарту 5 ATM (выдержит погружение в воду на глубину до 50м).

Девайс базируется на сенсоре BioTracker 6.0, отслеживающий пульс, уровень кислорода в крови, стресс и сон. Поддерживается более 140 режимов тренировок, включая фитнес-соревнования HYROX Race и тренировки на выносливость. Устройство предлагает коучинг наоснове ИИ и автоматический подсчет повторений на силовых упражнениях.

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На одной зарядке аппарат протянет до 26 дней в экономном режиме или до 6 суток при интенсивном использовании. Среди прочих особенностей – звонки по Bluetooth, офлайн-навигация и совместимость с любым смартфоном.

Amazfit Bip 6 доступны в четырех цветах – черном, угольном, серо-бежевом и красном. Устройство стоит $80 (3300 грн) и уже доступно на официальном сайте бренда и на Amazon.

Напомним ранее создатель культовых Pebble представил новые смарт-часы с батарей на месяц, черно-белым дисплеем на электронной бумаге и системой PebbleOS.

Меж тем пластиковые Apple Watch SE оказались под угрозой отмены, пишет Bloomberg. Считалось, что благодаря переходу на пластик стоимость таких часов упала бы с 249 до 199 долларов.

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