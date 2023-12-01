Ежедневно выкладывая на своём YouTube канале пять музыкальных видеоклипов, организаторы за счёт проведения розыгрышей призов стимулируют подписчиков к их просмотру.

Именно такое количество ценных призов, организаторы английского проекта AnyVoiceAnyDance, готовы ежегодно разыгрывать среди своих подписчиков на Facebook странице, взамен за просмотры музыкальных видеоклипов на их одноимённом YouTube-канале.

С недавнего времени никому неизвестный проект пытается активно набрать обороты и привлечь к себе большое внимание в сети. Ежедневно выкладывая на своём YouTube канале пять музыкальных видеоклипов, организаторы за счёт проведения розыгрышей призов стимулируют подписчиков к их просмотру. Несмотря на невообразимые условия - 1.500 телефонов за 1 млрд просмотров каждого видео, проект имеет все шансы в скором времени выбиться в лидеры YouTube.

По мнению ряда экспертов, установленную высокую планку удастся преодолеть исключительно в случае прозрачности проведения розыгрышей и реального получения вышеуказанных призов победителями. Что с этого выйдет, покажет ближайшее время.