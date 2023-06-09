И это при том, что далеко не все пользователи могли познать всю его функциональность.

В магазине Google Play можно найти огромное количество приложений на все случаи жизни, в первую очередь, привлекая внимание Android-юзеров играми, фото/видео редакторами и нейросетями.

Однако если выбирать ультимативное приложение, которое должно быть на каждом смартфоне, это наверняка будет Google Lens ("Google Объектив"). С момента своего выхода этот бесплатный суперсервис скачали более 1 млрд раз, а некоторые производители Android-телефонов начали встраивать его в свои девайсы по умолчанию.

Почему Google Lens так популярен и что он умеет

Во-первых, данный сервис позволяет максимально эффективно использовать камеру вашего смартфона для распознавания различных объектов и осуществления их поиска в Google. Таким же образом можно получать информацию о продуктах, заведениях и других предметах.

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Во-вторых, приложение способно "перегонять" фотографии в текст. Это суперполезная фича, которая позволяет вам эффективно извлекать информацию из фотографий и использовать ее для различных целей, таких как перевод текста, чтение заметок или сохранение содержимого печатных материалов.

В-третьих, программа способна моментально переводить текст на другие языки, что особенно полезно для украинцев, которые вынуждены были искать убежище в других странах. Например, переводить содержимое табличек или указателей на украинский.

В-четвертых, Google Lens умеет сканировать QR-коды и штрихкоды, искать отзывы о заведениях, сохранять контактные данные визитных карточек и выполнять множество других функций.

Скачать Google Lens бесплатно на свой Android-смартфон можно здесь. "Google Объектив" недоступен в качестве отдельного приложения для iPhone, но доступ к нему можно получить через апп Google.

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