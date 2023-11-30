Она меньше обычной консоли на 60%, поэтому ее легко можно брать с собой в поездки.

Ранее в этом месяце в продажу поступила обновленная консоль PlayStation 5 – но многим пользователям мягко говоря "не зашел" облегчений дизайн. Для "компактной" консоли "PS5 Slim" являлась не слишком уж и компактной, если сравнивать с PlayStation 2 и PlayStation 2 Slim.

Автору популярного YouTube-канала Not From Concentrate тоже не понравилось решение от Sony, поэтому он собрал свою кастомную версию PS5. Она меньше обычной консоли на 60%, поэтому ее легко можно брать с собой в поездки.

В ролике блогер показал, как спроектировал и собрал консоль, уделив при этом особое внимание системе охлаждения, чтобы его более компактная модель не страдала от сильного перегрева.

Как оказалось, размер практически не сказался на температуре. Кастомная "PS5 Slim" отлично проявила себя в играх: она греется лишь на пару градусов сильнее, при этом, уменьшившись, почти вдвое.

Интересно, что такая PS5 Slim не только в три раза меньше версии Sony, но и заметно функциональнее. В частности, она поддерживает внешний дисковод и функциональную подставку с возможностью заряжать сразу два геймпада DualSense.

Sony уже подтвердила, что с выходом "PS5 Slim" оригинальная модель PS5 перестанет производиться. Таким образом, после того, как запасы изначальных PS5 закончатся в магазинах, у пользователей не будет вариантов, и им придется покупать облегченную PlayStation 5.

Также, по слухам, Sony уже работает над PS5 Pro с более мощным железом. Якобы консоль будет ориентирована на постоянный фреймрейт при разрешении 4K, также будет добавлен режим производительности в 8K. Релиз, скорее всего, в ноябре 2024 года.

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