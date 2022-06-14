Основатель Telegram считает, что компания якобы намеренно ограничивает работу веб-версий приложений.

Основатель Telegram Павел Дуров обрушился с критикой на компанию Apple. Он считает, что "яблочная" корпорация якобы специально ограничивает работу веб-версий приложений на iOS. Благодаря этому, считает Дуров, Apple получает прибыль.

Об этом основатель Telegram заявил в своем канале.

"Telegram Web обеспечивает исключительный опыт работы на настольных компьютерах, но он также отлично работает на мобильных устройствах. Однако ему не удается достичь качества на уровне родного приложения на iOS, потому что Apple ограничивает веб-разработчиков с точки зрения того, что они могут делать на iPhone и iPad", - написал Дуров.

Он вспомнил, что многие разработчики уже жаловались на приложение Safari, которое является "родным" браузером на iOS. Все дело в том, что это приложение якобы "убивает" интернет, из-за чего пользователи не всегда могут им пользоваться и вынуждены скачивать другие браузеры.

"Мы подозреваем, что Apple может намеренно наносить вред своим веб-приложениям, чтобы заставить своих пользователей загружать больше нативных приложений, где Apple может взимать свою комиссию в размере 30%", - добавил Дуров.

Он также отметил, что компания Apple, которая когда-то произвела революцию в мире мобильного интернета, спустя много лет после смерти Стива Джобса превратилась в серьезный барьер для этой же революции.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Дуров сообщил, когда появится Telegram Premium, и что изменится для пользователей.

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